Questa edizione dell’Isola dei Famosi è nata sotto una cattivissima stella. Il reality si avvia ormai verso la finale, ma tra i naufraghi non è nata nessuna vera coesione. La prima a incrinare tutto è stata Eva Henger che ha detto la sua verità su Francesco Monte e da quel momento il vento della discordia si è abbattuto sull'Honduras. La costruzione del parterre dei vip si è rivelata essere decisamente infelice. A rilevare la cosa è stato anche Maurizio Costanzo che attraverso la rubrica che tiene sul settimanale Nuovo che evidentemente la scelta dei concorrenti per il prossimo anno dovrebbe essere fatta seguendo criteri differenti. Insomma, dall'altra parte dell’oceano i famosi non hanno fatto che litigare e adesso a quasi 10mila chilometri di distanza le diatribe continuano. Abbiamo visto come nell'ultima puntata tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini si nato un acceso diverbio: lui l’ha accusata di avere sparlato tanto dei colleghi, lei non si fida di lui. Il risultato è che sono entrambi in nomination. E in Italia? Chi ha sentito cose spiacevoli sul proprio conto ci è rimasto malissimo. Il caso di Nadia Rinaldi è esemplare. (continua dopo la foto)

Durante la diretta dalla Palapa, l’ex gieffino ha affermato che l’ex velina ha detto che la Rinaldi è una ‘ex cicciona che nutre rabbia ed è invidiosa delle magre’. Mentre questa cosa accadeva, in studio Nadia ha strabuzzato gli occhi, ha detto la sua e poi a microfono spento, tutti abbiamo letto il suo “Vaffa…”. Insomma non l’ha presa benissimo e sull'argomento è tornata anche nella puntata dell’8 aprile di Domenica Live. Il suo è stato un vero sfogo in cui ha spiegato che si è sentita ferita nel privato,ma che si sente comunque soddisfatta del suo percorso. “Io non mi sono offesa, sono solo disgustata. Io non devo dare conto a nessuno – ha spiegato l’attrice -, ho fatto il mio percorso e sono orgogliosa di me stessa”.





“Non sono arrabbiata – ha proseguito Rinaldi - perché sono una ex cicciona. È stato un percorso doloroso. Ho portato a casa dei risultati straordinari. Le cicatrici sono il segno dei miei successi portati avanti con gran fatica. Lancio un messaggio: volersi bene e mettersi in mano a gente competente per curarsi di questa patalogia. Non ho mai rosicato. Ho un'amicizia di lunga durata con una donna che pesa 47 kg”. Come è noto, Nadia Rinaldi aveva attaccato duramente tutti, invitandoli a fare tesoro delle ultime settimane per fare chiarezza dentro se stessi perché "la cacca vi ha ricoperti". Ormai è un tutto contro tutti all'interno dell'Isola dei Famosi, alla volata finale si arriverà con due, tre nomi favoriti: su tutti quello di Amaurys, di Francesca Cipriani e ultimamente anche Nino Formicola che sta dimostrando grande caratere.

