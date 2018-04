Sconcerto a Domenica Live. Quel che è successo ha lasciato il pubblico (e gli utenti della rete) senza parole. Cosa è successo. Dunque l’attore Lorenzo Crespi è stato ospite del salotto domenicale di Barbara D’Urso (la puntata è quella di domenica 8 aprile) e ha incontrato dopo tanti anni il suo amico Franco Terlizzi. I due sono amici da tempo ma erano anni che non si vedevano. Crespi, per difendere il suo amico, ha preso a male parole – su Twitter – Joanthan Kashanian. Poi, forse rendendosi conto di essere stato esagerato, ha cancellato tutto. Ma ormai la frittata era fatta. Crespi, infatti, sarebbe stato incastrato da un utente, che è riuscito a fare lo screen di tutte le dichiarazioni scritte contro il naufraga. “Il mio amico Franco è stato un grande signore: io non avrei saputo fare di meglio. Credo che avrei preso quella sguattera acida e prima di uscire lo avrei reso irriconoscibile a via di pugni in faccia. Viscido schifoso” avrebbe scritto Crespi su Twitter. Ma è successo davvero? Beh, non se ne ha certezza… Perché dobbiamo ricordare che è successo più volte che profili di vip venissero presi da degli hacker. Era accaduto per esempio con Loredana Lecciso. Continua a leggere dopo la foto

Vi ricordate? Era stata accusata di aver parlato male della figlia di Romina e Al Bano. Secondo quanto riporta il sito La Nostra tv, comunque, l’attore non si sarebbe fermato qui e avrebbe inveito contro Jonathan Kashanian anche prima della trasmissione. Crespi, che sta passando un momento personale molto difficile, ha affermato che si può essere buoni quanto si vuole ma con gente come Kashanian non si può avere questo atteggiamento. Crespi non ha dubbi: Jonathan si sarebbe meritato un pugno sui denti (così sarebbe stato zitto). Insomma, non sono cose carine da dire. Neanche un po’. Voi che dite? Secondo quanto dichiarato dall’attore Jonathan avrebbe continuato provocato Franco. E poi come è andata a finire? Continua a leggere dopo le foto

Lorenzo Crespi ha cancellato tutto ma sul sito La Nostra Tv ci sono gli screenshot di ciò che Crespi avrebbe scritto. Ribadiamo che non si sa se tutto questo sia successo davvero perché il profilo di Crespi potrebbe essere finito nelle mani di un hacker. Se però fosse vero, di certo sarebbe gravissimo. Cosa dirà ora Barbara d’Urso che ha ospitato Crespi per ben due volte con lo scopo di rivelare finalmente i suoi problemi di salute? “Cara @carmelitadurso che difendi i diritti di donne, omosessuali e co…cosa hai da dire su Lorenzo Crespi aka Ramon che ha scritto e poi cancellato queste cose su Jonathan?! #domenicalive pic.twitter.com/oxCGVodO4M” scrive infatti un utente…

“Vogliono farmi uccidere”. Paura per Lorenzo Crespi. L’attore ha confessato i suoi problemi economici e di salute e adesso viene fuori il retroscena inquietante. Sui social il grido disperato e la preoccupazione per la sua incolumità fisica: “Devo parlare prima che mi sparino…”