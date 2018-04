La musica che parte, il bancone che si illumina e la lingua che si scioglie. Il colpo d’occhio però è immediato, Nadia Toffa non c’è e per i fan è un tuffo al cuore. Domande durante la trasmissione, domande in rete e quel terribile sospetto che qualcosa non vada come dovrebbe. Domande senza risposta fino a quando non ha preso la parola lei. Con un post su Facebook, Nadia Toffa ha rassicurato tutti spiegando di sentirsi molto provata a causa di cure a cui ha dovuto sottoporsi ma che conta di rimettersi in tempo per la settimana prossima. “Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene, perchè negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica ;(. VI prometto comunque che da settimana prossima tornerò seduta dietro la scrivania assieme ai miei compagni, ai quali mando un mega in bocca al lupo...vi guardo da qui e voi seguite il mio servizio in onda stasera, che sono riuscita a girare qualche giorno fa”. Immediata la reazione dei fan. (Continua dopo la foto)

“Gande Nadia,sinceramente nn so,nelle condizioni che stai vivendo,dove si possa trovare la forza per superare questi momenti un po difficili,credo la si possa trovare in noi stessi ma anche,sopratutto,con la vicinanza delle persone a noi care e forse anche nella preghiera nel Dio in cui si crede.Io ti sono vicino perché ammiro la tua grande forza perche pur vivendo questa situazione nn ti sei mai arresa e continui a lottare”. E ancora: “FORZA GUERRIERA,stai percorrendo un sentiero importante dove a volte si incontrano pericoli,timori e rischi.la tua salute in questo momento è più importante di qualsiasi cosa,noi ti siamo vicini,i tuoi compagni di viaggio ti terranno calda la postazione in attesa del tuo ritorno,ciao Nadia”.





Ma tra tani messaggi di conforto e auguri di pronta guarigione c’è anche chi, con una grande dose di cattivo gusto, la attacca:“Non avevi detto che eri quarita al 1000x 1000 dai come se x te era tutto finito e contenta... la prossima volta parla meno, per rispetto di altri... in fine dico purtroppo ovvio... ma tu esageri a parlare ed è sbagliato almeno per il rispetto degli altri che non hanno la fortuna tua in senso disponibiltà medica”. Fortunatamente si tratta di una minoranza, prevale il buon senso e il desiderio di rivedere Nadia presto in video.

