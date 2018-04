Guillermo attento a stuzzicare Selvaggiona… Guillermo Mariotto come si sa è un tipo senza freni. E senza freni ha parlato a Domenica In. In un colpo solo si è "guadagnato" gli insulti di mezza Sicilia e scatenato l'ira della Lucarelli che presto si abbatterà su di lui. Mariotto ha insinuato che Raimondo Todaro sarebbe stato troppo rigido nel ballo con Ciacci per paura del giudizio dei siciliani. “Ieri sera c’era la paura di Todaro di passare per un’altra cosa, fidatevi. Io lo conosco, lui sta lì così rigido ‘quello che mi dicono in Sicilia... A me mi rovinano la vita qui con questo’. Lui finge, finge. Nel loro ballo non c’è fluidità, c’è stitichezza”. Le affermazioni di Guillermo hanno scatenato l’indignazione di molti siciliani sui social e anche quella di Catena Fiorello che era in studio... (Continua a leggere dopo la foto)

"Questo luogo comune sui siciliani no! La Sicilia è la zona d'Italia più aperta a certe cose, per queste cose siamo apertissimi, sono nati tanti da noi. Poi ci sono locali di drag queen meravigliosi". Lo stilista ha anche rivelato una frase che avrebbe detto Selvaggia Lucarelli ieri sera quando non era in onda. "Quanto mi piace litigare con il pubblico, perché loro non hanno il microfono e non possono rispondermi". E qui si apriranno scenari molto interessanti...

Guillermo Mariotto. Proprio lui in un’intervista rilasciata a Spy nel numero in edicola venerdì 9 marzo ‘dà i voti’ alla collega Selvaggia Lucarelli, a proposito della quale afferma: "Da quando c’è lei passo per quello salomonico e lei per la stronza disumana (ride, ndr). Raramente sono contrario a quel che dice, è una donna molto intelligente. Non dice mai cose false o fasulle. Semmai sbaglia il tono che usa per i suoi giudizi, perché urta le altre donne e le manda in bestia".

