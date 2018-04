Nadia Rinaldi ipnotizzata e in mutande è stato uno dei momenti più trash degli ultimi tempi. Probabilmente quelle immagini (peraltro indecorose) popoleranno gli incubi dei sonnellini pomeridiani di molti telespettatori, ma fortunatamente la facoltà di dimenticare è importante quanto quello di ricordare: e il cervello la mette in atto. Quell'esibizione involontaria avvenuta nella diretta di Domenica Live ha suscitato un’ondata di polemiche. Molti le hanno chiesto perché si sia lasciata umiliare in quel modo e perché Barbara D’Urso non l’abbia fermata. A difenderla ci ha pensato Giucas Casella: “Non arrabbiatevi e non prendete tutto sul serio”. In effetti Carmelita se la rideva a crepapelle e l’attrice romana non ha preso benissimo la cosa. Infatti, l’ex naufraga ha avuto modo (come tutti noi purtroppo) di rivedere le immagini di quanto accaduto e non le ha fatto per nulla piacere essere stata messa in mezzo a una cosa così imbarazzante. Durante lo stato di trance Nadia si è infatti scatenata in una sensuale danza e si è alzata il vestito lasciando vedere calze e mutande e tra l’altro tutto era fuorché sensuale. (continua dopo la foto)

Per questo che sicuramente è il momento più basso della sua carriera, la Rinaldi ha rimproverato Barbara D’Urso, colpevole a suo dire di non averla aiutata in un momento del genere. Certo non si è messa ad attaccare quella vecchia volpe della D’Urso, ma ha trovato il modo di farle notare che il suo comportamento è andato più a favore dello share che alla tutela della sua ospite. In molti sui social hanno mosso a Barbarella la medesima accusa. La situazione in cui si è trovata la Rinaldi è stata veramente imbarazzante e le sue parole lo hanno voluto sottolineare: “Potevi fare qualcosa!”, così Nadia ha bacchettato la D’Urso nel modo più affabile che ha trovato (chissà a casa quante gliene ha dette…). (continua dopo le foto)

Una Nadia Rinaldi scatenata grazie all'ipnosi di Giucas Casella a #DomenicaLive pic.twitter.com/YJqu76dtPe — Domenica Live (@domenicalive) 25 marzo 2018

Chiamata in causa la D’Urso ha immediatamente replicato, sostenendo di essere dispiaciuta per la situazione, che avrebbe voluto aiutarla, ma proprio non poteva farlo: “Eri sotto ipnosi, avevo paura a toccarti” ha sottolineato la dottoressa Giò. Le scene di Nadia Rinaldi ipnotizzata hanno fatto in poche ore il giro del web: tanti ci hanno scherzato su, molti hanno deriso l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. L’attrice, però, si è difesa senza troppi peli sulla lingua ribadendo: “Per fortuna avevo le mutande, c’è chi va in giro senza!”. Non contenta dell’accaduto, la Rinaldi si è poi fatta ipnotizzare di nuovo da Giucas Casella nella puntata in onda domenica 8 aprile 2018. Per evitare altre polemiche, stavolta l’interprete ha lasciato a casa i vestiti sensuali e ha indossato un comodo pantalone.

