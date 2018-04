Si mettono male le cose all’Isola dei Famosi. Parole dette (forse), ma negate (sicuramente). Fatto sta che il dubbio resta e ora per una delle naufraghe più amate si abbatte lo spettro della squalifica. A rischiare grosso in queste ore è proprio la più amata: Alessia Mancini che è a un soffio dalla vittoria. L’indiscrezione ha cominciato a viaggiare in queste ore alla velocità di una tsunami. Nessuno si aspettava un colpo di scena di questo tipo, dal momento che la moglie di Flavio Montrucchio ha incontrato il favore del pubblico ed è stata brava ad instaurare alleanze nel gioco. Il motivo di tutto ciò? Una frase pesante che non è passata inosservata. L’ex velina è stata messa in discussione per il suo comportamento da parte di Jonathan, il quale sostiene che la naufraga si sia lasciata andare ad una serie di termini poco carini nei confronti degli omosessuali. In particolare, l’ex gieffino sostiene che la Mancini abbia usato il termine 'frocio' in maniera quasi dispregiativa in una discussione e per questo motivo ha fatto presente l'accaduto in diretta tv durante l'ultima puntata dell'Isola dei famosi con Alessia Marcuzzi. (continua dopo la foto)

Insomma, si tratta di un vero fulmine a ciel sereno per la concorrente. Questo fatto martedì sera ha scatenato non poche polemiche sui social, dove in moltissimi hanno puntato il dito contro Alessia, ritenendo che su questa situazione dovrebbe essere fatta maggiore chiarezza, dato che in nelle precedenti puntate per le presunte frasi omofobe di Franco Terlizzi è stato creato un vero e proprio polverone mediatico. Ad aggravare la situazione c’è il fatto che mentre Kashanian puntava il dito contro la Mancini, la diretta interessata è rimasta in silenzio. In molti si sono chiesti se lo ha fatto per non creare ulteriore polemica o se è stata colta in castagna. Fatto sta che il suo comportamento è stato ritenuto sospetto.

il vero scandalo dell' #isola non è il cannagate....è quanto la signora #Alessia #Mancini sia difesa.... — Nomine Populi (@TuttoSportWeb) 3 aprile 2018

A me stanno sulle scatole entrambe, #Rosa e #Alessia, ma l'atteggiamento della #Mancini mi urta di più.

#isola — Mela Verde (@MelaVerde1) 20 febbraio 2018





Inoltre, come se non bastasse nei giorni successivi Jonathan è tornato a parlare dell'argomento e ancora una volta ha ribadito ai suoi compagni d'avventura le parole dette da Alessia: lui ha veramente sentito queste frasi omofobe. Data la situazione nel mondo social è scattato il tam tam e in molti chiedono che venga fatta chiarezza sulla questione e che nel caso in cui questo fatto dovesse risultare vero si possa procedere anche con un duro provvedimento nei confronti di Alessia Mancini che tra l'altro questa settimana è in nomination proprio con Jonathan.

