La sua uscita dall’Isola dei Famosi è stata particolarmente infelice. Simone Barbato è passato alla storia come il concorrente più scorbutico della storia del reality. Dopo settimane di permanenza non è infatti riuscito a instaurare un buon rapporto con gli altri naufraghi e alla fine se ne è andato senza salutare nessuno, insomma il suo messaggio è stato chiaro e adamantino: “Con voi non voglio avere nulla a che fare”. Ovviamente la cosa non è passata inosservata e su di lui sono piovute moltissime critiche. Nessuno è riuscito a capire tuttavia il motivo di una dipartita così austera e gelida, ma adesso il cantante lirico e mimo ha deciso di rivelare i motivi che lo hanno spinto a tale comportamento. Ospite di Verissimo nella puntata andata in onda il 7 aprile l’ex isolano ha svelato di non avere apprezzato alcuni degli atteggiamenti dei suoi compagni d’avventura che accusa di avere inventato falsità nei suoi confronti. Non ha vissuto bene quel periodo e adesso è pronto a dire quello che ha tenuto dentro fino ad ora, senza peli sulla lingua. (continua dopo la foto)

“Tutti parlano del fatto che io non abbia salutato gli altri – ha detto Barbato -. Tra gli altri naufraghi c'è stata una coalizione contro di me. Hanno detto tante falsità nei miei confronti e questo non lo accetto, e quindi non li ho salutati prima di andare via. Non sono spigoloso, ma sicuramente sono un elemento di disturbo, per esempio quando canto alle 5 di mattina. Io a casa mia lo faccio sempre”. Simone era andato al televoto contro Franco Terlizzi e Francesca Cipriani e a furor di pubblico è stato mandato a casa, sintomo del fatto che anche i telespettatori non hanno apprezzato molto la sua performance in Honduras. Costretto a lasciare seduta stante la Palapa, il cantante si è mostrato visibilmente infastidito.

Visto il risultato, Barbato ha raccolto le sue cose e ha lasciato l’isola senza salutare gli altri concorrenti. Mentre andava via è stato anche chiamato da Jonathan per i saluti di rito, ma lui non ne ha voluto sapere e questa cosa in studio è stata considerata deplorevole. Nel corso della puntata, in colegamento dall'Honduras c'era Stefano De Martino che in qualche modo ha dato ragione a Brabato: "Il nervosismo e la stanchezza giocano brutti scherzi". L’unica che Simone salva è Francesca Cipriani con cui ha instaurato una bella amicizia. L’ex concorrente si augura che sia lei a portare a casa la vittoria e il montepremi finale, essendosi dimostrata, a suo avviso, la concorrente più simpatica e leale di questa edizione: "Spero che vinca Francesca, è quella con cui ho avuto il rapporto migliore”. Anche con Elena Morali ha stretto un ottimo rapporto, che sperava potesse trasformarsi in qualcosa di romantico.

Ti potrebbe interessare anche: “VAF****!”. Cristina Ich furiosa, caos a Ballando con le stelle. La parolaccia della modella dopo l’esibizione non è sfuggita a nessuno. Milly Carlucci sbotta e il pubblico non la perdona. Il bersaglio? Eccolo qua