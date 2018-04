Ballerini per una notte e che ballerini. Sì perché l’esibizione di Al Bano e Romina a Ballando con le stelle è piaciuta proprio a tutti. I giudici infatti, sempre tirati con la paletta, hanno sfoderato tutti un 10 ad eccezione di Mariotto che si è fermato all’8. Passione, dinamismo, trasporto, in quello che era la coppia più amata dagli italiani c’era tutto al punto da mettere in ombra tanti ballerini. Baci, applausi, e poi È la blogger-giurata senza peli sulla Selvaggia Lucarelli a chiedere se hanno mai sentito il bisogno di dividersi. Pronta la risposta della Power: "Io l'avevo lasciato ma sono stata ripescata". Al Bano di tutta risposta le dedica sulla pista di Milly Carlucci "Nostalgia canaglia". La conduttrice del dancing show di Raiuno non contenta manda in onda una clip di "The Voice" dove il cantante fa il giudice: "Qual è il tuo tipo di donna" gli chiede J-Ax. "Hai presente Romina? Quella è il mio tipo ideale" risponde. Dopo quarant'anni non è cambiato niente. L'affetto tra i due è evidente e loro stessi lo hanno confermato durante lo show di ieri sera. (Continua dopo la foto)

Proprio Al Bano parlando di Romina ha detto: «Lei difetti? Non ne ha. Li lascia a casa». Poi hanno raccontato del loro passato: «Era un disastro, quando eravamo sposati. Non mi portava mai a ballare». Poi Romina parla di Al Bano come uomo: «Ha una voce che compensa tutto, compreso il non saper ballare. Se fosse un ballo? Quello del mattone, anzi quello del matto che è quello che è». Sembra che la storia tra Al Bano e Loredana Lecciso sia terminata per sempre e, stando a quello che la Lecciso ha fatto trapelare dalle varie interviste, sembra proprio che alla base della crisi ci fosse il ritrovato rapporto con Romina. La Power non ha mai nascosto di aver ritrovato l'affetto nei confronti dell'ex marito.





Ma le sue esternazioni non sono andate giù a Loredana, come non è mai andato giù il fatto che Al Bano abbia sempre continuato a considerare Romina una donna della sua vita. La coppia più amata di sempre è da poco tornata da un tour in Germania, in quella stessa Germania dove era scoppiato il caso della foto ai mercatini di Natale che tanto aveva fatto infuriare la Lecciso. Tra una canzone e l'altra era inevitabile che i due artisti cantassero insieme i loro pezzi più emozionanti: da ''Felicità'' a ''Ci sarà'', passando per ''Se vivessi di nuovo''. E proprio sulle note di ''Se vivessi di nuovo'' i due avevano sorpreso i fan lasciandosi andare a un dolce lento e lanciandosi anche qualche sguardo affettuoso. Si ricomincia?

