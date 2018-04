Impossibile non notarlo, appena ha fatto ingresso nello studio di Amici gli occhi si sono diretti tutti su di lui. Proprio il 7 marzo è andata in onda la prima attesa puntata del serale del talent più famoso della tv e lui con passo felpato si è fatto strada, lasciando il segno. Si chiama Simone Nolasco ed è il ballerino che ha fatto impazzire il pubblico. i motivi del successo sono svariati: sicuramente una bellezza non indifferente, ma anche l’esibizione da urlo. Il ballerino ha rappresentato e dimostrato la coreografia proibitiva voluta da Luca Tommassini e nella quale solo la bravissima Lauren Celentano ha accettato di esibirsi. Gli occhi degli spettatori, però, sono stati quasi completamente assorbiti dalle movenze di questo ballerino dall’indiscutibile talento. È uno dei ballerini professionisti più ammirati e apprezzati del programma di Queen Mary: con i suoi occhi azzurri e il suo fisico scolpito, Simone non poteva non colpire il pubblico del talent show di Canale 5 che lo segue sui social, sbirciando i dettagli della sua vita privata. (continua dopo la foto)

Simone è nato a Roma il 28 luglio del 1993 ma ha studiato anche all’estero. Ha cominciato a prendere lezioni fin da giovanissimo, frequentando danza classica presso la Royal Academy School of London per poi diplomarsi presso il Lachance Ballet di Steve Lachance, ex insegnante di Amici. Numerose sono le esperienze teatrali collezionate fino a oggi, per le quali ha ottenuto spesso anche il ruolo di protagonista. Simone ha cominciato a lavorare in televisione nel 2007, a soli 14 anni. Esordì su Rai1 nel Trofeo Stefania Rotolo. Vanta partecipazioni a numerosi altri show andati in onda sui maggiori canali italiani quali Italia’s got talent, L’anno che verrà, Ti lascio una canzone e, infine, Amici dov’è approdato nel 2014.





Di se stesso dice: “Nella vita di tutti i giorni credo di essere un ragazzo solare, positivo e testardo, che mette tutto se stesso nei suoi progetti, circondato dall’affetto dei miei amici e dei miei familiari. Ho avuto l’opportunità di esibirmi in numerosi spettacoli di tanti straordinari coreografi, sia in teatro che in televisione, in modo diverso ma tutti importanti, perché mi hanno consentito di essere il ballerino e la persona che sono oggi”. E la vita privata? Secondo una lettrice del sito Isa e Chia, Simone sarebbe fidanzato: “Volevo segnalarvi che Simone Nolasco, il bellissimo ballerino professionista di ‘Amici’ è fidanzato con un ex concorrente del programma! Lui è Salvatore Dello Iacolo e se guardate sui loro profili social è proprio palese che stanno insieme! Hanno trascorso l’estate assieme e anche le vacanza di Natale a casa di Salvatore a Napoli, spesso compaiono insieme, anche alle feste delle rispettive famiglie e in più per il suo compleanno Salvatore ha fatto una dedica molto bella a Simone! Per me non ci sono dubbi!”.

