"Non ti nego che un pochettino è anche il senso di rivincita... Tu volevi farmi richiudere in casa? Scusa, 'chapa l'umbrela'". Così Gessica Notaro, la miss sfregiata con l'acido dal suo ex, aveva parlato con il suo compagno d'avventura di 'Ballando con le stelle', Stefano Orodei, durante le prove. Una storia, quella della 28enne riminese, che aveva colpiti tutta Italia, sollevando una ventata di emozioni. A distanza di un un anno da quel giorno che le ha cambiato la vita per sempre, sta cercando con coraggio e determinazione di riprendere in mano la sua vita che si arricchisce di nuovi colpi di scena. Nei giorni scorsi l’avvocato di Tavares, l’uomo accusato di aver compiuto l’atto empio sulla Notaro, si era rivolto a Gessica insinuando che la sua partecipazione al programma potrebbe influire sulle sue sorti giudiziarie del suo assistito. E così prima della sua performance Milly Carlucci ha voluto ribadire che la miss sfregiata con l’acido ha tutto il sostegno del programma. A cui, più forte anche se poco educato, si è unito quello di Cristina, dopo aver ballato con Luca Favilla, si presenta come di consueto innanzi alla giuria. (Continua dopo la foto)

In un impeto di rabbia, cita il caso di Tavares, riassumendolo in un insulto inlgese: “Fuc* off”. La Carlucci resta sfasata e con tono di rimprovero abbozza un: “Cristina!”. Il gelo è calato nello studio. Milly recupera la situazione: “Ma cosa ti è venuto in mente. Ci dissociamo”. La Ich capisce che la sua voglia di giustizia per l’amica l’ha fatta andare oltre le righe: “Scusa voglio tanto bene a Gessica, chiedo mille scuse”. La Carlucci ricorda infine che in Tv certe espressioni, seppur dettate da intenti nobili, non possono essere pronunciate. Cristina Ich che ieri è stata eliminata battuta al televoto da Akash, che ha ottenuto il 65% dei voti. Cristina si era esibita in un Charleston sulle note di “Walk like an egyptian”.





A causa della sua gaffes, si è preferito passare subito alla votazione senza commento della giuria: la ragazza, in gara con Luca Favilla, ha ottenuto solo 25 punti. Un punteggio basso che l’ha visto andare allo spareggio con Akash. Quanto accaduto, però, deve aver inevitabilmente influenzato il pubblico, che ha deciso di eliminarla dal gioco, nonostante la ragazza, prima della fine del programma, abbia nuovamente chiesto scusa per quanto detto.

Ti potrebbe interessare: “Non ballo!”. Terremoto ad Amici. L’antico idillio tra Anbeta Toromani e Alessandra Celentano è finito. Di fronte alle parole pesanti della maestra di danza, la ballerina volta le spalle con sdegno: tensione alle stelle