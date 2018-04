Il talent è entrato nel vivo e ormai la competizione si è fatta ‘tagliente’. Il serale di Amici sta già riservando diversi colpi di scena, ovviamente all’insegna della polemiche. Abbiamo visto che in trasmissione c’è stato un nuovo grande ritorno, ovvero quello dell’amata ballerina Anbeta Toromani che da qualche tempo si era dedicata esclusivamente alla sua carriera nei teatri. La ‘protetta’ di Alessandra Celentano però ha stupito tutti con un comportamento che nessuno avrebbe mai immaginato, tanto è vero che in molto hanno pensato che l’idillio con la sua maestra si arrivato al capolinea. Tutto è iniziato con l’esibizione della ballerina Valentina Verdecchi che è stata molto criticata dalla maestra di danza. Si sa che la Celentano è molto severa, ma nei confronti della giovane è stata particolarmente pesante. Per l’esibizione alla ragazza era stata assegnata una coreografia particolarmente complessa e a peggiorare la situazione ad accompagnarla c’era proprio la danzatrice albanese. A quel punto però qualcosa nell’antico idillio tra Anbeta e Alessandra si è inceppato e la cosa si è respirata a pieni polmoni. (continua dopo la foto)

Infatti la Toromani si è detta in disaccordo con la decisione presa dalla Celentano, al punto da non volere eseguire il balletto. in trasmissione è stato mandato un filmato in cui la Celentano aveva parole durissime nei riguardi della allieva: "Quando vedrete Valentina proverete vergogna per lei e vorreste vedere solo ballare Anbeta". Proprio a fronte di ciò è intervenuta anche Maria De Filippi che ha svelato un retroscena inaspettato: “Anbeta non voleva ballare quando ha visto questo filmato, sta ballando per rispetto a me”. E a fine esibizione, come c’era da aspettarsi, sono arrivato gli strali della giuria. Alessandra Celentano non ha risparmiato le critiche nei confronti della ballerina: “Lungi da me fare un paragone con Anbeta perché non c’è il paragone, non esiste proprio. La presenza di Anbeta serviva solo per far capire cosa vuol dire sapere ballare e cosa vuol dire, invece, non saper ballare. Qui non ho visto una ballerina, ma la parodia di una ballerina. La volontà spesso non basta. Per me esiste una sola danza ed è la danza fatta bene”.





In tutto ciò qualche voce si è levata a difendere Valentina. Alessandra Amoroso si è complimentata e l’ha incoraggiata. Stessod iscorso per Marco Bocci che ha trovato la Verdecchi sensuale. Ma invece Heather Parisi, altra coreografa e insegnante di danza, ha manifestato di avere un’opinione vicina a quella della Celentano. Nemmeno lei ha apprezzato particolarmente la Verdecchi e non ha esitato a lasciarlo intendere: “Stiamo parlando di sensualità. Anbeta era sensuale perfino nelle dita dei piedi. Valentina è giovane. Sai quante coreografie ho fatto che detestavo. Stringevo i denti e le eseguivo. Non commentare quando ti dicono che non va bene. Vai dietro le quinte e studia. Il tango non è il tuo forte”.

