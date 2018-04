Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato al giovane Zic che si è difeso con le unghie e con i denti aiutato Ermal. “State massacrando i ragazzi. Ma cosa li avete portati a fare al Serale se non vi piacciono?!” ha chiesto Meta a Rudy e Di Francesco. Gli insegnanti hanno subito replicato che non è dipeso da loro: Zic è infatti passato alla fase finale del talent show grazie ai voti di Paola Turci e Giusy Ferreri, che da sempre stimano l’artista emergente. Moltissimi i fan che si sono schierati al suo fianco. “Bravissimo...ha una voce bellissima e mi emoziona sempre,complimenti...Zerbi si dovrebbe vergognare,bravo anche a rispondere a queste ingiustizie ma sempre in modo educato ed anche sarcastico (Continua dopo la foto)

i 2 professori dovrebbero dire a Biondo quello che hanno detto a Zic” Scrive un’utente di Facebook. E ancora:“ Rudi Zerbi curati perché hai problemi seri! Zic bravissimo, ha un bel timbro, bravissimo! Ha un talento unico e spero che possa trovare qualcuno che lo aiuti a tirare fuori il meglio di se, non come Zerbi e company!!!! Grande Ermal, che ne capisce più di Zerbi!!!!!!” “Rudi...io preferisco considerare Zic un Por..kemoon ...da donna eh! voce roca e grande personalità precisa e unica, non solo come compositore ma anche come cantante ed interprete...intanto ha cantato una cover ed Irama !? a quando ?! una cover ....”.“Bravo Zic De Francesco e Zerbino è solo invidia la vostra.





non avrete mai e dopo MAI la sua vocalità e estensione #arritiratevi Ps:Levate i PIGIAMI ai ragazzi”. “Bravissimo Zic, un brano molto difficile eseguito molto bene e con la sua innata originalità. Mi ha emozionato tantissimo!” Oltre a difenderlo, Ermal Meta ha consigliato a Zic di controllare il suo tic quando si esibisce: il giovane muove freneticamente la gamba. Un consiglio che il ragazzo ha ben accettato, tanto da ringraziare il giurato della Commissione Esterna di Amici. Zic – il cui vero nome è Lorenzo Ciolini – ha venti anni e viene da San Casciano in Val di Pesa. Ha iniziato a cantare e suonare da bambino e il suo sogno è quello di diventare un affermato cantautore.

