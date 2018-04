Un tormentone di sicuro, ma altrettanto appassionante. La storia-non storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani va avanti da anni e parte del successo di Uomini e Donne si deve proprio a questa coppia ormai divenuta totalmente improbabile. Il loro amore è durato circa un anno, qualche tira e molla di troppo e i capricci della dama torinese hanno infine segnato la conclusione di questo rapporto, ma i fan del dating show di Maria De Filippi non hanno mai smesso di sperare in una riconciliazione, tanto è vero che ogni loro lite o riavvicinamento viene seguito con grande passione. Va detto che Gems è una che non molla e che ha fatto di tutto per riconquistare il gabbiano. La direttrice di teatro ha infatti cercato in tutti i modi di riacciuffare il cuore del suo ex, tra sorprese in camerino e gesti affettuosi, ma il fiorentino ha negato un possibile ritorno di fiamma. E adesso per lei è in arrivo un’altra stoccata non indifferente, visto che in una recente intervista rilasciata dal cavaliera a Uomini e Donne Magazine ha svelato chi è il grande amore della sua vita. (continua dopo la foto)

Anche se tra i due protagonisti del programma la questione si è arenata, per non dire naufragata, la Galgani sicuramente non prenderà bene la cosa. Manetti nell’intervista esclusiva del settimanale dedicato a tutti i protagonisti dell’amata trasmissione ha rivelato che nel suo passato di storie importanti e durature ce ne sono state solo due: “Ho avuto due storie importanti e mi ero anche innamorato. Peccato che non siano durate nel tempo”. Il cavaliere ha poi ammesso: “La prima volta che mi sono innamorato ero un giovane ragazzo, era il 1978. Lei era giovane e carina, una persona pulita, educata di buona famiglia. Il tipo di donna che continua a piacermi ancora oggi. Ora aggiungo solo che deve essere una persona indipendente e libera nei suoi spostamenti”. Sulla seconda relazione, invece non si espresso, lasciando i lettori molto curiosi.



Giorgio inoltre ha rivelato di non aver mai creduto nel matrimonio: “Ho sempre creduto che potesse essere un freno alla mia continua voglia di viaggiare. Sia chiaro che, una volta che trovo la persona giusta, io sono per la coppia e tifo per rimanere in coppia”. Sebbene le sue parole siano molto chiare, Manetti spesso è vittima di aspre critiche, proprio perché i suoi atteggiamenti vengono considerati non coerenti con quello che afferma. Il cavaliere, molto amato da Tina Cipollari ma non da Gianni Sperti, è stato attaccato per i suoi comportamenti "illusori" nei confronti della Galgani. Più volte ha ammesso di non voler più frequentare la torinese e di essere lasciato in pace ma nello stesso tempo non ha mai perso occasione per riempirla di complimenti e galanterie. Inoltre, nelle ultime puntate è stato al centro di pettegolezzi per un presunto flirt (nascosto) con Anna Tedesco che alla fine ha deciso di eliminarsi dal format tornado alla sua vita di sempre.

