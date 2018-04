“Trasmissione imbarazzante e noiosa, con dei pseudo insegnanti più capricciosi dei bambini. Trovo vergognoso che un ragazzo sia uscito senza aver avuto la possibilità di fare una Sua esibizione. Celentano e Zerbi maleducati, ridicoli nella loro credibilità fino all'inverosimile. Il discorso sul peso rasenta la denuncia. La diretta di uno spettacolo (cioè esibizioni) sì, quello che si è visto stasera anche no, grazie. E poi come avete vestito 'sti poveri ragazzi, hanno una tutina che sembra un pigiama!”. Solo uno dei tanti sfoghi in rete dopo la prima puntata di Amici, il reality show di Maria De Filippi che ieri ha visto il suo primo atto serale. A far scoppiare la bomba, tra le altre cose, le critiche mosse a Lauren Celentano, è una delle ballerini della squadra blu di Amici edizione 2018. Di cognome fa Celentano ma non ha nulla a che vedere con la maestra Alessandra a cui non piace che ha ammesso di aver apprezzato la ballerina, ma che rispetto alle altre ballerine ha una fisicità diversa che non le piace, finchè sbotta dicendo"è in sovrappeso". Inutile dire cosa è successo dopo. (Continua dopo la foto)

Critiche a non finire a cominciare da Heather Parisi che fa parte della commissione esterna è pazza di lei e la difende: "Alessandra Sei sempre polemica, non sei credibile! Lauren è bona!". Dello stesso parere anche il pubblico sui social che descrivono l'atteggiamento della maestra vergognoso. “COMPLIMENTI per aver creato un programma che fa schifo da tutti i punti di vista: prof beceri, zero spettacolo, ragazzi umiliati e per niente valorizzati (ah, cmq di talento ce ne è ben poco!). pessima edizione, la peggiore!”. E ancor: “La peggiore edizione di Amici, la prima fase eliminatoria è insensata”. Le critiche insomma investono la trasmissione tutta: “Io adoro il programma, lo seguo dalla prima stagione e purtroppo devo dire che è stata una delusione.





Le tre fasi sono una cosa assurda, specialmente la prima dove alcuni ragazzi vengono bloccati senza esibirsi, che li avete mandati a fare al serale allora? Per non parlare dei commenti sterili della Celentano, ma non solo, quanta cattiveria nei commenti dei prof, perché fate una pressione psicologica così pesante su ragazzi giovani, chi non è in grado non deve essere ammesso alla fase finale, cioè al serale. Per quanto riguarda Luca, mi piace molto come lavora e sicuramente è uno di cuore, ma non ha potuto fare vedere cosa davvero può fare per colpa del meccanismo del programma, dove è finita la teatralità???? A mio parere una regressione rispetto all’anno scorso, mi dispiace ma è così”.

