Ballando con le stelle, tensione in studio per un malore a Giovanni Ciacci. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più beniamino del pubblico e che ieri ha firmato la pace con Ivan Zazzaroni, il giornalista sportivo e opinionista che dalla prima puntata ha preso di mira la coppia che Ciacci forma con Todaro. A dare l'annuncio in diretta televisiva è stato dato dalla padrona di casa stessa di Ballando con le stelle, la quale ha rivelato che Giovanni Ciacci si era sentito poco bene nel dietro le quinte del programma subito dopo l'esibizione del tango scandaloso. Stando alle informazioni divulgate in diretta tv da Milly Carlucci, il concorrente sarebbe stato vittima di uno sbalzo di pressione, dovuto molto probabilmente allo stress accumulato nel corso di questi ultimi giorni proprio per la prova attesissima del tango scandaloso. Uno scandalo, se così si può chiamare il ballo tra persone dello stesso sesso, che da settimane tiene banco. A iniziare la querelle è stato Mario Adinolfi che già prima dell’inizio del dancing show aveva fortemente criticato la scelta di avere nel cast una coppia dello stesso sesso. (Continua dopo la foto)

Anche dalla madre Russia era arrivata una reazione alquanto drastica. A Mosca non avevano per nulla gradito la presenza di una coppia di ballerini dello stesso genere e così avevano deciso di censurare la loro esibizione. Cosa che Ciacci non aveva per nulla gradito e che aveva voluto commentare ai microfoni di W l’Italia di RTL 102.5. n Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità” - aveva affermato l'esperto di stile a RTL -. Io ballo con un uomo semplicemente perché sono più a mio agio così”. Molti giornali sulla vicenda hanno parlato di 'coppia gay', ma in verità la coppia vede come protagonisti due uomini, due persone dello stesso sesso, ma questo non fa di loro un duo gay.





La same sex dance è una vera e propria disciplina, come affermato da Milly Carlucci, la cui particolarità sta nel fatto che i due ballerini possono scambiarsi la guida". E nella sera in cui Zazzarini e Giovanni fanno pace Mariotto va controcorrente. Lo stilista infatti si è scagliato contro Ciacci e Todaro, sostenendo che la coppia deve smetterla di indossare una maschera. Fulminea la replica di Gio Gio: “Forse sei tu che la indossi!“. La guerra è iniziata. Adesso non ci resta che aspettare.

