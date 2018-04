L’Isola dei Famosi si fa sempre più rovente e i suoi protagonisti, sia quelli rimasti in gioco, sia quelli già tornati in Italia, continuano a parlare e soprattutto a far parlare. Qualche giorno fa, durante la diretta Jonathan ha mosso pesanti dichiarazioni nei confronti di Alessia Mancini. Frasi che hanno coinvolto anche Nadia Rinaldi. L’ex gieffino ha affermato che l’ex letterina avrebbe detto che la Rinaldi ha “la rabbia tipica delle ex ciccione”. Sulla questione è tornata la diretta interessata poche ore fa, che dal suo profilo Instagram, rispondendo ad alcuni follower, ha detto la sua. Inoltre, sempre pungolata dai seguaci, è tornata sul canna-gate e sulle ospitate da Barbara d’Urso. “Siamo amiche e se avesse detto quello che ha riferito Jonathan sarebbe doloroso”, spiega la Rinaldi dal suo profilo Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

In un altro commento, sempre sulle parole di Jonathan, aggiunge: “Sto cercando i video (in cui Alessia avrebbe detto la frase incriminata) e non li trovo. Sarebbe doloroso se fossero usciti da lei certi commenti”. Pungolata da un altro intervento, l’attrice romana si sfoga e torna sul canna-gate e le ospitate dalla d’Urso: “Non ho visto Monte fumare stupefacenti quindi non posso affermarlo, sia in privato che in pubblico. Informo che da contratto, fino a che non finisce il reality i naufraghi devono andare da Barbara d’Urso”. La chiosa finale è arrivata dopo che è stata messa in discussione la sua partecipazione alle trasmissioni della conduttrice partenopea. (Continua a leggere dopo le foto)

In una puntata di Domenica Live di una decina di giorni fa Nadia ha alzato i toni della discussione. Innanzi a Eva Henger ha sostenuto che gli audio Whatsapp spediti proprio all’ungherese e pubblicati da Striscia la Notizia a proposito delle verità del cannagate fossero stati soggetti a un ‘taglia e cuci’ ad hoc. Il Tg satirico di Antonio Ricci, il giorno dopo, ha pubblicato quindi gli audio originali in suo possesso, difendendosi dall’accusa di mistificazione dei fatti. E in effetti, da quanto emerso, il ‘taglia e cuci’ ad hoc invocato dalla Rinaldi non pare aver distorto il succo del discorso. A chi oggi le ha fatto notare la questione con toni molto opinabili (‘Che figura di m… Ti fa ridere o ti vergogni?’), l’attrice ha risposto al vetriolo: “Tu la figura di m… ka fai come esci di casa tutte le mattine! Cit. fa ‘Febbre da cavallo'”.

