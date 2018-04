Avete più visto Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful? È stata ospite al Maurizio Costanzo Show e se vi siete persi la puntata e, soprattutto, avete bene in mente come era l'attrice, bè, probabilmente fisserete le sue nuove fotografie strizzando più e più volte gli occhi e finirete col credere alle recenti accuse che le sono state mosse: i famosi ritocchini. Sembra parecchio più giovane dei 56 – quasi 57 - che segna l'anagrafe la nostra Katherine, che nella soap opera più longeva del mondo ricopre il ruolo di Brooke dal lontanissimo 1987. Più di 30 anni in cui, pensate, il suo personaggio è riuscito ad andare all'altare per ben 16 volte. Indimenticabili i matrimoni con Ridge Forrester (che sono stati 7 in tutto)! Anche ultimamente, sappiamo dalle anticipazioni americane. Momento storico, perché poco dopo la celebrazione delle ennesime nozze con Ridge, Brooke ha avuto uno scambio di battute con lo spirito di Stephanie Forrester, che ha lasciato la serie tempo fa ma che per l'occasione fa sentire di nuovo la sua voce ai fan. Se nella soap Katherine Kelly Lang ha detto sì 16 volte, nella vita reale si è fermata a 2 matrimoni, coronati da 3 figli. (Continua dopo la foto)

Oggi è felicemente legata a un uomo più giovane, il manager 40enne Dominique Zoida. Tra i due ci sono 16 anni di differenza e, scrive Io Donna, si sono conosciuti praticando Triathlon proprio nella squadra del serial tv a cui lei deve gran parte del suo successo. Ma sul suo compagno, che era con lei da Maurizio Costanzo, ha detto solo: "L’età non conta, conta essere in sintonia e felici. Noi per ora questi 16 anni non li sentiamo". È ovvio che nel corso degli anni l'attrice sia cambiata, ma a ben guardarla e confrontando le foto di oggi e di ieri, le voci dei ritocchini non sembrerebbero così tanto infondate. Sul viso si nota un bel 'refresh', il seno appare più prosperoso e anche la bocca più marcata rispetto a prima. E poi sembra una ragazzina, chi le darebbe mai quasi 60 anni? (Continua dopo le foto)

Ma non è finita qui, giurano gli esperti. La Lang potrebbe facilmente aver ceduto a una bleferoplastica agli occhi, a un minilifting e, forse, anche a un botox. Insomma: più che rifatta. Sul palco del Maurizio Costanzo Show, inoltre, ha sfoggiato un taglio di capelli, sempre comunque biondissimi, più corto rispetto al solito. Il sorriso, invece, è sempre quello. Anche perché, osserva Io Donna, seppure dopo più di 30 anni di 'onorato servizio', il suo personaggio gioca ancora un ruolo centrale a Beautiful e l'attrice è quasi costretta, nel bene e nel male, a mantenere quell'immagine. Ma forse non le dispiace...

