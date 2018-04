Federica Panicucci è la regina di Mattino Cinque. E a questo proposito si è vista costretta a intervenire dopo che molti giornali riportavano la notizia della possibile chiusura del programma che conduce ogni mattina sulla rete ammiraglia Mediaset. Qualche giorno fa, quindi, Federica, che è molto meno social rispetto a tante sue colleghe, ha scritto un post chiarificatore sul suo profilo Facebook che suonava così: "Leggo su vari blog 'notizie bomba' o 'rivelazioni sconvolgenti' che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di Mattino 5. Uso questa pagina per fare un po' di chiarezza: nessuna chiusura improvvisa o sospensione..." (laddove quest'ultima frase è stata volutamente scritta in maiuscolo). A scanso di equivoci, inoltre, la Panicucci ha spiegato che la sua trasmissione andrà in pausa a partire dall'8 giugno 2018 per la sospensione estiva e sarà sostituita da un programma sportivo sui mondiali di calcio. I fan, dunque, possono dormire sonni tranquilli: Mattino Cinque non subirà alcuna variazione. Lo dice la padrona di casa. Padrona di casa che, smessi i panni di conduttrice, si è lasciata intervistare in un altro salotto tv, quello di Silvia Toffanin. E lì, a Verissimo, Federica si è confessata a 360 gradi e ha anche presentato per la prima volta in tv il suo fidanzato, Marco Bacini. (Continua dopo la foto)

Forse non tutti i fan di Federica conoscono un aspetto molto triste della sua vita. Un dolore che, nonostante riesca a mascherare bene con quel suo sorriso contagioso, in realtà non le dà tregua: quello per la scomparsa del padre Edoardo. "Non credo che supererò mai questa cosa - dice commossa la Panicucci alla Toffanin - non riesco ancora a parlarne perché mio padre era un uomo straordinario e mi manca moltissimo. A volte mi viene ancora l'istinto di chiamarlo al telefono. In tutto questo dolore però ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola".

Edoardo Panicucci è morto all'età di 77 anni nella notte tra il 12 e 13 settembre 2016. A dare l'annuncio era stato Francesco Vecchi, giornalista e partner televisivo della Panicucci a Mattino Cinque: "Come vedete questa mattina sono da solo, dunque consentitemi di dedicare il nostro primo pensiero alla nostra stella del mattino, Federica Panicucci - ha detto in diretta Vecchi -. Oggi lei è a casa con i suoi cari perché ieri è mancato suo papà Edo. Dunque è chiaro che a lei va il nostro abbraccio, quello del direttore Brachino, della direzione generale, della squadra di Mattino 5, degli autori". Poi, durante la mattinata, è arrivato il messaggio di Federica per papà Edo: "Ciao papy adorato. Da oggi mi cullerò nei tuoi ricordi".

