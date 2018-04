Eva Henger è furiosa. E ha deciso di 'cantare', perché il trattamento che sta ricevendo all'Isola dei Famosi non le va proprio giù. Quindi si scaglia contro Alessia Marcuzzi (con cui ha avuto un precedente pesante in diretta), ma ne ha anche per gli opinionisti del reality, Mara Venier e Daniele Bossari. Insomma, l'attrice ungherese che ha sollevato il cosiddetto canna-gate ne ha per tutti. Si sente bullizzata. E così, attraverso una lettera pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù, la ex naufraga elenca per filo e per segno una serie di accuse rivolte in generale alla produzione. Tra le altre, anche quella di avere un camerino lontano da quelli di tutti gli altri ex concorrenti dell'Isola, sostiene Eva: "Alessia, mi spieghi perché io ho un camerino lontano da quelli di tutti gli altri? Per la precisione, prima di ogni diretta, mi cambio, mi preparo e mi trucco in una struttura esterna agli studi. Senza nessuno degli altri naufraghi. Completamente da sola", scrive sulla rivista la Henger che, come detto, si sente vittima di bullismo. "Come esiste il bullismo dei ragazzi, esistono anche forme di bullismo professionale e io, in questo caso, lo sto subendo". (Continua dopo la foto)

Eva è poi tornata a parlare dell'attacco subito pubblicamente dalla Marcuzzi in diretta, qualche puntata fa e rivela un particolare che ai telespettatori è sfuggito perché è successo tutto durante un momento di pausa pubblicitaria: "Dopo le tue urla, quando c'è stata la pubblicità e sei uscita dallo studio, ho sentito distintamente, così come lo hanno sentito le persone che avevo al mio fianco, che mi hai gridato: 'Ma guarda questa…', aggiungendo una brutta parolaccia". "Se scrivo – continua la ex naufraga senza mezzi termini - è anche perché penso che il pubblico debba sapere che dietro i tuoi sorrisi, dietro il tuo sembrare così gentile, c’è una donna piena di rabbia".(Continua dopo le foto)

Non è finita qui. Eva ne ha anche per Mara e Daniele. Alla Henger non è andato giù l'attacco della 'zia Mara' dopo il selfie con Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show: "Su Internet hai scritto che 'ho la faccia come il cu...'. ma poi durante l'Isola dei Famosi ti sei scusata a telecamere spente. Però mi chiedo: perché non ti sei scusata in diretta, a telecamere accese? Chi ti ha bloccato?". Infine due parole a Bossari: "Mi hai attaccato fin dall'inizio, hai detto che stavo raccontando menzogne, che il canna-gate era frutto della mia fantasia. Sei stato sbugiardato e non ti sei mai degnato di chiedermi scusa". Ve l'avevamo detto che Eva era furiosa e che ne aveva per tutti, all'Isola dei Famosi...

