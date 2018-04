Al Trono Over di Uomini e Donne Sossio Aruta si distingue sempre. Lì, nello studio di Maria De Filippi, ha ormai la fama di seduttore e, per questo motivo, finisce spesso tra le polemiche e viene attaccato 'senza pietà' da Tina Cipollari. Molti si ricordavano del 47enne campano per il calcio (milita tuttora nella Torrese e anni fa ha partecipato anche al reality "Campioni, il sogno"), ma ormai è più famoso per le sue conquiste e i suoi modi di corteggiare le donne all'interno della trasmissione di Maria che per le prodezze sul rettangolo verde. Sossio, personaggio controverso e chiacchieratissimo del Trono Over, si è ora raccontato a 360 gradi su Uomini e Donne Magazine e ha spiegato il motivo per cui partecipa al programma e il dolore che prova per la lontanaza dei suoi figli. "Partecipare a questa trasmissione mi dà la spensieratezza di cui ho bisogno – dice Aruta - Sono lì non per piangermi addosso, ma per cercare una donna. Voglio ricominciare tutto da capo. Sono consapevole di non essere una persona semplice, ho un bagaglio ingombrante ma anche una grande voglia d'innamorarmi. Di riprovare quella sensazione che ti fa sentire quasi stupido". (Continua dopo la foto)

A vederlo in studio dà l'idea di essere un grande latin lover, anche senza scrupoli, ma, confessa, il suo passato dal punto di vista sentimentale è stato molto doloroso. Con la ex moglie Rossella, che è la madre dei suoi figli Daniel Ciro e Diego, ha avuto parecchi screzi, si sa. Inoltre Sossio rivela di aver subito tanti tradimenti da parte delle sue ex, che puntualmente lo avrebbero lasciato nei momenti di difficoltà economica. "Non escludo di sposarmi di nuovo se dovessi trovare la donna della mia vita – dice ancora al magazine - I miei matrimoni non sono mai durati moltissimo. Sono sempre stato tradito. Le donne mi sono sempre state vicino nei momenti di gloria. Quei momenti in cui giocavo in squadre prestigiose e in cui guadagnavo moltissimo. Poi, nei periodi bui, in cui mi sono trovato in difficoltà economica, hanno preferito accanto a loro altri uomini. Ma questa non la vivo come una sconfitta".

"La vera sconfitta - aggiunge Aruta - è non vivere i miei figli tutti i giorni". I suoi due ragazzi, infatti, sarebbero lontani e lui non avrebbe le possibilità di vederli spesso quanto vorrebbe. Già negli scorsi mesi, il cavaliere del Trono Over aveva spiegato di non riuscire a pagare gli alimenti ma di voler essere a tutti i costi un papà presente nelle loro vite: "Io ora vivo a Castellamare di Stabbia e loro vivono con la madre. Per ragioni economiche non posso andare a trovarli quando voglio, non posso essere il padre che vorrei. Spero nel mio piccolo di riuscire a trasmettere loro l'amore che provo. Questa è la mia grande sofferenza".

