Un agguato in piena regola. Un albergo, degli spari, un boss del narcotraffico, ucciso a colpi a bordo piscina. Quanto avvenuto in Honduras, nel piccolo paesino che ospita la produzione italiana de L'Isola dei Famosi, ha sconvolto il pubblico italiano che segue le avventure dei naufraghi di Cayo Cochinos. Il settimanale Spy, in edicola venerdì 6 aprile, ha rivelato come la Pasqua di Stefano De Martino e compagni sia stata segnata da una sanguinosa aggressione. Angel Martinez Nunez, detto El Caballo Loco (Cavallo pazzo), boss della omonima banda del narcotraffico centroamericano, è stato giustiziato da due killer nell'albergo in cui alloggiano Stefano De Martino e gli altri componenti dello staff del reality show targato Magnolia. Il settimanale Spy scrive che nel municipio di Jutiapa, due sicari armati, arrivati su un fuoristrada, hanno raggiunto la piscina dell'hotel facendosi largo tra i clienti e hanno ucciso il boss Ángel Adalberto Martínez Núñez, che è morto sul colpo. Poi si sono dileguati approfittando del panico tra gli ospiti della struttura.

Sempre la rivista assicura che i componenti della troupe dell'Isola sono tutti illesi, ma lo spavento è stato tantissimo. La produzione dell'Isola dei famosi, che martedì sera è andata in onda come da programmi, non ha però diffuso quanto successo. A farlo, una settimana (o quasi) più tardi, è stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ora, però, il giornale Fanpage ha voluto vederci chiaro e, sentiti i produttori di Mgnolia, ha riportato la versione dei fatti degli ''isolani''. Secondo l'azienda, al momento del delitto nessuno degli operatori e tantomeno Stefano De Martino si trovava all'interno del residence.

''Niente di tutto ciò. - si legge - Stando a quanto Fanpage.it ha appreso da Magnolia, la società di produzione dell'Isola dei Famosi insieme a Mediaset, che l'omicidio è avvenuto quando Stefano De Martino e la squadra dell'Isola non erano presenti in hotel e, al loro rientro, la situazione sarebbe stata già ripristinata dalle forze dell'ordine, senza che alcun tipo di allarmismo o preoccupazione potesse sfiorarli. In effetti, strano era che De Martino non avesse minimamente condiviso alcun pensiero a riguardo e che tutto fosse stato taciuto dai canali ufficiali, probabilmente anche per non sollevare inutile preoccupazione nelle famiglie e negli affetti che li aspettano in Italia''.

