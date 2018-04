Isola dei Famosi sempre più al cardiopalma. In queste ore i naufraghi si sono molto preoccupati per le sorti di Amaurys Perez, il primo finalista del reality che ha dovuto lasciare la spiaggia di corsa a causa di un malore. Il concorrente è stato prelevato dai medici che lo hanno condotto in infermeria per fare i dovuti accertamenti, lasciando i compagni di gioco nello sgomento più totale. Nel corso di questi mesi tra i famosi rimasti si è creato un bel clima. Con l’abbandono di Franco Terlizzi le ultime ombre sembrano essersi diradate e infatti gli isolano hanno preso molto male l’assenza di Amaurys. La stessa Alessia Mancini ha dedicato lui parole molto dolci. La naufraga ha dichiarato, durante i confessionali, di non poter immaginare di continuare il reality senza la presenza dello sportivo. Ma anche Bianca Atzei e tutti gli altri in queste ore stanno invocando il suo ritorno. Inoltre, il suo malore è arrivato in modo completamente inaspettato e data la sua straordinaria forza fisica nessuno pensava che potesse sentirsi male, ma invece anche lui ha ceduto. (continua dopo la foto)

Ma tutti hanno constatato che le condizioni di vita sull’isola possono essere veramente molto dure. I concorrenti sono sottoposti a un regime alimentare veramente ridotto ai minimi termini e sicuramente l’assenza di qualsiasi comodità può produrre effetti negativi, proprio per questo lo sportivo è stato costretto ad assentarsi per fare i dovuti accertamenti. Ma adesso Amaurys è tornato e le sue condizioni sembrano buone. Tuttavia è stato seriamente invitato a non compiere sforzi per qualche giorno, alcune attività infatti potrebbero non giovare alla sua salute. Durante il daytime i telespettatori hanno potuto assistere al ritorno di Amaurys sull’Isola che è stato decisamente particolare. Perez si è nascosto nella barca per non farsi vedere e in effetti dalla spiaggia tutti i naufraghi si chiedevano che stesse arrivando.





Poi l’imbarcazione si è approssimata alla spiaggia e a quel punto è spuntato fuori Amaurys. Tutti sono corsi in festa da lui. “Sentivo proprio la sua mancanza”, commenta la Mancini. Jonathan rivela felice: “La famiglia si è ricongiunta”. Intanto, Rosa Perrotta scambia con Perez un abbraccio caloroso. Mangiare 50gr di riso al giorno ha portato Amaurys ad avvertire delle forti debolezze. Proprio per questo è stato allontanato per degli controlli, che hanno portato a un risultato positivo, ma sicuramente Perez deve un po’ rallentare. Pertanto, più riposo per lo sportivo e gli altri naufraghi dovranno adeguarsi. Ma sicuramente Amaurys non riuscirà a stare con le mani in mano.

