L’attesissimo serale di Amici è in arrivo. I fan del programma si potranno sintonizzare su Canale 5 e godersi la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Ancora di più in questa edizione l’obiettivo è quello di riportare al centro della scena i ragazzi e il loro talento, per questo come già annunciato durante gli appuntamenti del sabato pomeriggio 5, in questa edizione le due squadre non avranno dei coach a guidarle. per questo grande e importante appuntamento Queen Mary che ha chiamato a rapporto diversi ballerini ex allievi della scuola ora promossi a professionisti: tra questi annoveriamo Anbeta Toromani, talentuosa danzatrice albanese arrivata in finale nella seconda edizione con Giulia Ottonello. La splendida e algida danzatrice ha sempre attirato molto l’attenzione su di sé. Il suo talento, ma indubbiamente anche il suo carattere schivo l’hanno sempre resa una vera star del programma. Dopo il grande successo televisivo è sparita dal piccolo schermo, ma sicuramente non dalle scene. La Toromani, dopo essersi distinta per disciplina e tecnica tra gli allievi, è entrata direttamente nel cast dei professionisti dove è restata per diversi anni fino al 2013. (continua dopo la foto)

Su questo addio se ne sono dette tante. Principalmente ai tempi era emerso un attrito con la conduttrice che rimproverava la ballerina di avere un comportamento eccessivamente altezzoso e di assumere dei comportamenti da grande étoile, tutto sommato fuori luogo n una trasmissione televisiva. Così dopo anni di ‘fastidio’, Anbeta ha deciso di lasciare lo show per dedicarsi in via esclusiva alla sua carriera. I ponti con il talent non li ha mai veramente tagliati, dal momento che è tornata ad Amici nel 2014 in qualità di giudice e dopo nel 2015 come tutor nella fase serale dello show. In ogni caso il suo obiettivo principale è stato la danza, senza farsi mancare la ricerca della felicità nella vita privata. Oggi Anbeta ha 39 anni e vanta una carriera brillante. È stata prima ballerina al Teatro dell’Opera di Tirana ha danzato in balletti importanti come Coppelia, il Lago dei Cigni e Romeo e Giulietta, spettacolo che le ha regalato anche l’amore con il collega Alessandro Macario.

Oltre ad essere molto complici ed innamorati, lavorano insieme e questo non sembra creare alcun attrito nella loro relazione. A confermarlo è stato il fidanzato della ballerina: “Ci unisce la passione per questo straordinario lavoro, ma anche per il mare. Tra di noi mai un litigio durante le prove e tanto meno in palcoscenico”. In questo momento la ballerina di origini albanesi è in scena al teatro Olimpico di Roma con la Carmen, balletto in due atti di Amedeo Amodio. Dal 7 marzo la vedremo nuovamente al serale del talent show insieme a altre vecchie conoscenze come Elena D’Amario, Andreas Muller, Sebastian Melo Taveira e ancora Virginia Tomarchio e Giulia Pauselli.

