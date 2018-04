Federica Panicucci, conduttrice dell'amatissimo ''Mattino Cinque'', in onda quotidianamente sulla Rete ammiraglia Mediaset, si racconta in un'intervista esclusiva a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. La splendida conduttrice parlerà per la prima volta dei tanti cambiamenti avvenuti ultimamente nella sua vita e presenterà al pubblico Marco Bacini, il suo nuovo fidanzato, che per la prima volta è entrato in uno studio televisivo accanto alla conduttrice. ''Quello per Marco è stato un amore nato pian piano. Mi sono accorta che quest'uomo era fuori dal comune, - ha raccontato la padrona di casa di Mattino Cinque - un uomo d'altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere''. Poi si è parlato anche di matrimonio. Federica ha alle spalle quello con il dj Mario Fargetta, dal quale ha avuto due figli. (Continua a leggere dopo la foto)

''Non ho ancora ricevuto proposte di matrimonio ma, al di là della battuta, credo che avendo due bambini, in queste cose bisogna essere serissimi''. Marco Bacini è nato a Milano nel 1976 e possiede il marchio di moda Rude is cool, che conta svariati negozi in giro per il mondo. Ha collaborato con moltissimi personaggi noti (fra cui Chiara Ferragni) e si trova spesso a viaggiare per lavoro. Insieme a Federica Panicucci ha lanciato il marchio di t-shirt 'Let's Bubble' e il successivo franchising. I due si sono conosciuti proprio in occasione del progetto lavorativo e da allora non si sono più lasciati. (Continua a leggere dopo le foto)

Durante l'intervista rilasciata a Verissimo la Panicucci ha rivelato anche un momento molto triste della sua vita, quello della morte del padre. ''Non credo che supererò mai questa cosa, - ha detto la conduttrice - non riesco ancora a parlarne perché mio padre era un uomo straordinario e mi manca moltissimo. A volte mi viene ancora l'istinto di chiamarlo al telefono. In tutto questo dolore però ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola''.

