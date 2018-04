La sua storia ha appassionato tutto il pubblico italiano. Carolyn Smith è stata un vero esempio, una combattente. Nel corso dei mesi ha parlato del suo ‘intruso’ senza nascondere nulla ai fan e anche quando ha vinto la sua battaglia ha voluto festeggiare virtualmente con tutti quelli che l’hanno sempre sostenuta. Ma poi il male è tornato e come una leonessa la giudice di Ballando con le Stelle si è ributtata nell’arena per vincere ancora. Ma la coreografa non ha solo il sostegno degli ammiratori, nel suo percorso ha a fianco una persona speciale che non la molla un attimo. Al settimanale Gente, l’ex ballerina ha rilasciato una bellissima intervista in cui parla del marito Tino Michelotto e di come ogni fiorno le dia la forza necessaria per combattere. “Tino e io siamo come cane e gatto, in tanti dicono che sembriamo Sandra Mondaini e Raimondo Vinello, perché siamo sempre li a battibeccare e a discutere su tutto. Tino, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorato di lui ogni giorno di più”. (continua dopo la foto)

Carolyn e Tino stanno insieme dalla prima metà degli anni '90, quando lei si separò dal suo primo marito. Era il 1989 quando il primo legame importante della Smith ebbe fine, cosa che la spinse a tornare a Londra: “Avevo perso quasi tutto in Italia, è stato uno dei peggiori momenti della mia vita. Credo sia stata la più grande lezione della mia vita”.Tornata in Italia da Londra, la Smith ha conosciuto per lavoro Tino Michielotto e nel 1997 si sono sposati a Padova, la città dove si sono incontrati la prima volta e hanno sempre vissuto. In 20 anni insieme, Tino e Carolyn hanno continuato a ballare e a insegnare danza. Hanno aperto diverse scuole di ballo in tutto il mondo, alle quali si dedicano in prima persona. Il loro amore, dopo la malattia di lei, si è rafforzato anziché affievolirsi. (continua dopo le foto)





Dopo una lunga battaglia, il cancro al seno sembra sconfitto. Soltanto quest'estate, la ballerina e coreografa aveva deciso di posare in costume sui giornali e invitare tutte le donne che avevano sofferto dello stesso male ad accettarsi e continuare a stare bene, senza vergognarsi del proprio corpo. Gli interventi subiti non sono stati semplici, lei però non ha mai gettato la spugna, anche adesso che si ritrova a combattere ancora una volta contro il suo brutto male. "È esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l'aspettavo così in fretta. Comunque sto bene", ha rivelato al settimanale Gente.

