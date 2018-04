All’Isola dei Famosi Alessia Mancini sta sicuramente dando una prova inaspettata di forza. La concorrente nel corso delle puntate ha mostrato un temperamento invidiabile, tanto da diventare sempre di più una delle papabili vincitrici. L’ex velina è sempre stata molto amata anche se negli ultimi anni era quasi sparita dal piccolo schermi per dedicarsi di più alla sua vita privata. Nel 2003 le nozze con Flavio Montrucchio e la coppia ha un altro tasso di gradimento presso il pubblico: sempre molto discreti, lontani dai riflettori, rappresentano un modello di rara virtù nell'ambito televisivo. Se siamo abituati a vedere una Alessia sempre molto forte e determinata è anche vero che la naufraga ha sofferto molto la lontananza della sua famiglia in queste settimane. A distanza di tanto tempo la concorrente s è lasciata andare a un’insolita confidenza riguardante proprio il marito. Testimone d’eccezione di questo momento intimo è stata Bianca Atzei che ha raccolto con attenzione le parole di Alessia. Mentre erano in un momento di ‘chiacchiera tra donne’, la Mancini ha svelato le paure del marito. (continua dopo la foto)

La showgirl ha infatti dichiarato: "Lui era spaventatissimo per questa esperienza". Da quello che ha spiegato la Mancini l'ex gieffino temeva che il reality potesse cambiarla. La lontananza, al contrario, ha portato Alessia ad amarlo ancora di più. L’ex stellina di Non è la Rai ormai è una donna e con grande responsabilità ha ammesso che l'esperienza sull’Isola la sta portando a nutrire un sentimento ancora più forte nei riguardi del marito: "Io Flavio lo amo da sempre. Ma il fatto che siamo lontani, che è venuto qui, è stata una grande dimostrazione. Mi è venuta una voglia di fare cose per lui, molto più grande di quella che avevo prima. La lontananza influisce positivamente. Lui era spaventatissimo per questa esperienza, diceva ‘Tornerai cambiata' e invece non ha fatto altro che bene al nostro rapporto".

Tutti ricordiamo quel momento dell’ottava puntata, quando Flavio è volato in Honduras dalla sua Alessia e ha lasciato tutti sotto choc con la sua dichiarazione d’amore: "Non cambierei niente di te, neanche i tuoi difetti, sei esattamente come quando ti ho conosciuto 15 anni fa e ho capito che eri la donna che avrebbe dato un senso alla mia vita". Mentre chiacchierava con Bianca, Alessia ha parlato della sua sulla nomination: "Qui la cosa che conta meno è la nomination. È stata un'esperienza talmente intensa, talmente ricca di emozioni sia positive che negative, che già hai preso e dato tanto. La finale sarebbe la ciliegina sulla torta, però la torta te la puoi mangiare anche senza la ciliegina".

