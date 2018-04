L’Isola dei famosi – tra una polemica e un’altra - sta per volgere al termine e c’è chi avanza l’ipotesi che a vincere sarà Nino Formicola. Lo hanno detto quelli di Mattino Cinque ma non perché abbiano ricevuto spifferate, solo perché fanno il tifo per lui che ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso verso gli altri concorrenti. Comunque, per gli appassionati di reality che non possono pensare che l’Isola dei famosi finirà, la notizia – non nuova, vabbè – è che il 17 aprile, su Canale 5, torna il Grande Fratello. Sarà come fare un salto indietro nel tempo: già perché a condurre la nuova edizione sarà nientemeno che Barbara D’Urso. Ma chi sono i concorrenti? Chi parteciperà? Qualche indiscrezione aveva avanzato l’ipotesi che fossero presenti anche dei concorrenti famosi. A quel punto Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip – sempre in base ad alcune voci di corridoio – si è infuriata perché i famosi devono essere lasciati al Grande Fratello Vip. Questo in poche parole il succo della sua arrabbiatura. Torniamo ai concorrenti del Grande Fratello nip, ci sono novità? Continua a leggere dopo la foto

Diciamo che al momento il cast non è stato ancora ufficializzato ma il settimanale Spy ha fornito i primi nomi certi dei concorrenti. Sembra che Carmelita si sia “intromessa” nella scelta e abbia chiamato diversi personaggi di Pomeriggio 5 e Domenica Live. La rivista Spy dà per certe alcune presenze. Per esempio Camilla Lucchi, cioè l’ereditiera che ha già partecipato alla trasmissione Rai Rich Kids. Non solo. A quanto pare ci sarà pure Matteo Gentili, il calciatore conosciuto anche per essere l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Quindi non si tratta di gente sconosciuta… Come la prenderà Ilary? Ma non è finita: secondo quanto rivelato da Spy ci saranno anche dei “fidanzati di” nel cast. Continua a leggere dopo le foto

Per esempio ci sarà Luigi Favoloso, che da anni è il compagno di Nina Moric, nonché Simone Coccia, che sarebbe il fidanzato dell’onorevole del PD Stefania Pezzopane. Da quel che rivela Spy, non tutti i personaggi contattati hanno accettato di prendere parte al reality. Avrebbero detto no al Grande Fratello, tre ex concorrenti dello stesso reality, in particolare Guendalina Tavassi, Veronica Ciardi e Simone Nicastri. In compenso dovrebbe esserci Lucia Bramieri, nuora del più noto Gino. È ancora in forse Michael Terlizzi - figlio di Franco, il anufrago che ha appena lasciato l’isola – il fidanzato di Lory Del Santo Marco Cucolo e Zoe Cristofoli ovvero la ex fidanzata di Andrea Cerioli. “Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti”, ha detto Barbara d’Urso a proposito del ritorno del Grande Fratello. Gira anche voce che il GF avrà come opinionista Antonella Mosetti. Ma non ci sono ancora conferme.

“Antonella Mosetti al Grande Fratello”: la notizia a sorpresa che ha spiazzato tutti. Cosa farà la showgirl nella casa più spiata d’Italia? Tutti i dettagli sull’attesissimo reality show