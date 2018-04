“Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia Pellegrino poi Aida Yespica. La Yespica, a quel punto si era iniziata a difendere. E la rissa fu clamorosa: le due si schiaffeggiarono e iniziarono a tirarsi i capelli. C’era un tale livore tra di loro che Francesco Facchinetti – allora inviato – fu costretto a intervenire. Quella scena si aggiudicò dopo poco il titolo di scena più trash della televisione italiana. L’avete vista o ve la siete persa? In questo ultimo caso non disperate perché ve lo postiamo qua sotto e potrete mettervi comodi e gustarvelo. Mi raccomando, procuratevi dei pop corn per i momenti topici. A ogni modo, quel caso non è un caso isolato… Già perché è successo di nuovo. Continua a leggere dopo la foto

Ma come è possibile che non vi siete accorti di nulla?, potreste ribattere. E avete ragione. Perché in effetti non è successo all’Isola dei famosi – ci mancava solo questo – ma a Supervivientes che è l’equivalente spagnolo dell’Isola. Beh, in effetti se ci fosse stata una lite tra due naufraghe all’Isola, probabilmente Alessia Marcuzzi avrebbe deciso di chiudere il reality in anticipo. Dopo il canna-gate, le centinaia di polemiche, le discussioni, gli abbandoni dell’ultimo minuto, i malori, le accuse, l’omicidio di un boss della malavita nell’albergo dove alloggia De Martino e lo staff, la Marcuzzi non avrebbe sopportato anche questa. Ma scendiamo nel dettaglio e capiamo cosa è successo a Supervivientes… Una roba assurda. Continua a leggere dopo le foto

Le protagoniste della lite furibonda, come riporta Bitchyf, sono Saray Montoya e Sofia Suescun, rispettivamente una gipsy del reality sui matrimoni gipsy e la vincitrice del Gran Hermano. Ma cosa è successo tra di loro? Dopo una furiosa lite Saray avrebbe preso per i capelli Sofia fino ad atterrarla. Ovviamente la produzione del reality non ha preso bene questo gesto e ha preso la decisione definitiva di eliminarla dal gioco. Come riporta Bitchyf, a essere stata bacchettata dal conduttore, però, è stata anche Sofia dato che avrebbe raccontato in diretta TV un’aggressione non reale. Volete il video della lite? Purtroppo non c’è…

