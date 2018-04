Certe cose non cambiano mai e anzi delle volte creano un ‘effetto nostalgia fatto di tenerezza. È il caso del programma L’Eredità che dal 2014 al 2018 è stato condotto da Fabrizio Frizzi. Al pubblico manca moltissimo il ‘suo conduttore’ anche se con Carlo Conti lo show sta andando avanti nel migliore dei modi. Una delle consuetudini più divertenti del programma sono sempre state le clamorose gaffe fatte dai concorrenti. L’ultima in ordine di tempo è stata commessa proprio nella puntata del 5 aprile dal concorrente Armando che è caduto in confusione su una curiosità della grammatica italiana. Di fronte alle telecamere non è semplice mantenere il giusto sangue freddo e delle volte si inciampa incredibilmente su delle banalità sulle nella vita quotidiana non avremmo alcun dubbio: il potere (‘nefatsto’) delle telecamere è anche questo. Quando Carlo Conti gli ha sottoposto un quesito piuttosto semplice, il concorrente Armando ha clamorosamente sbagliato la risposta spiazzando il pubblico in studio e gli spettatori a casa che non hanno perso tempo nel fare dell’ironia sulla gaffe a L’Eredità. (continua dopo la foto)

La domanda posta dal conduttore era veramente semplice e la risposta è stata altrettanto sbalorditiva. Il quesito verteva su una regola grammaticale che impariamo alle elementari attraverso una filastrocca: ‘Gna gne gno gnu quale vocale non vogliono più?’, questo l’interrogativo a cui il concorrente non ha saputo rispondere. In realtà Armando una risposta l’ha data, ma era completamente sbagliata e fuori tema, infatti nessuno ha capito come mai, ha risposto “Emme” che tra l’altro non è neanche una vocale. La risposta corretta era la ‘i’ ovviamente, ma mai darlo per scontato. Si sprecano i tweet velenosi sui social per la clamorosa svista occorsa durante il quiz-show di Rai1, anche se in tanti anni di scivoloni, figuracce e errori grossolani, forse quest’ultima non è la peggiore. (continua dopo le foto)

D: Secondo un modo di dire "gna", "gne", "gno" è "gnu" quale vocale non vogliono?

R: la "M"#leredita — El Turro 📷🏴🏳⭐⭐⭐ (@elturro66) 5 aprile 2018

In ogni caso gli spettatori, delle volte un po’ perfidi, ci hanno tenuto a esprimere la propria opinione con gif, frecciatine e commenti sarcastici: “Gna gne gno gnu quale vocale non vogliono più? “La M” I concorrenti, quelli preparati. #leredita”; “#leredità No, Armando, non ci siamo…. almeno la differenza tra consonanti e vocali è il minimo sindacale…”; “La famosissima vocale EMME #leredita”. Insomma, anche se le gaffe proseguono, è vero anche che la piacevolezza del programma tanto amato non ha perso il suo spirito e che magari da lassù Fabrizio Frizzi si sarà fatto una delle sue storiche risate.

Ti potrebbe interessare anche: “Ami ancora Fabrizio?”. Frizzi, parla Rita Dalla Chiesa. La conduttrice è stata aspramente criticata per il suo ‘presenzialismo’ riguardo alla scomparsa dell’ex marito. Adesso è arrivato il momento della verità: pubblico in silenzio