Isola dei Famosi nel mirino di Striscia la Notizia, ancora. Ma stavolta a parlare, o meglio a dare fuoco alle polveri, è un volto notissimo del mondo dello spettacolo che, oltretutto, ha dei 'precedenti' con il reality che mette alla prova i vip in Honduras, tra natura selvaggia, prove fisiche e stenti. Prima frecciatina, arrivata durante l'intervista rilasciata a Valerio Staffelli e mandata in onda durante l'ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci: "Secondo me non è l'Isola dei famosi, ma degli sconosciuti. Di Famosi ce ne sono proprio pochi. Un'Isola strana, senza sostanza, con tante cattiverie. Tanto fumo e niente arrosto". A parlare è Lele Mora, l'ex agente dei vip che ha poi continuato il suo racconto ricordando quando seguiva molto da vicino il reality: "Io l'Isola l'ho creata a tavolino, c'era Antonio Marano, Ilaria Dallatana e Lele Mora. La Ventura aveva un passo in più senza nulla togliere alla conduzione della Marcuzzi che a volte non sa dove orientarsi. Vedo un'Isola spenta, spenta dai contenuti, dalla gente che c'è e che pensa solo a fare truffette di qua e di là. (Continua dopo la foto)

Ma ricordiamoci – aggiunge Mora - che nell'Isola c'è sempre dietro qualcosa. I telespettatori non possono saperlo perché ci sono cose che sono fatte e poi non vengono montate perché non fanno bene alla televisione. Poi magari qualcuno si fa qualche cannone e non possiamo dirlo. Diciamo che prima c'era molta più attenzione a queste cose". Domanda diretta di Staffelli: "C'era la droga nelle tue isole?". "La droga forse è arrivata qualche volta ma Simona è stata molto attenta o chi per lei – risponde Lele Mora entrando nel vivo del canna-gate che ha travolto questa edizione - E quelli che ce l'avevano sono stati eliminati in tronco e non sono neanche più stati ammessi in trasmissione dopo. Il canna gate? Forse la povera Eva Henger è diventata quella che ormai è presa di mira. La conosco, è una brava ragazza, una donna onesta e sincera e credo che quello che ha detto sia la pura verità. Francesco Monte so che le canne se le fa, se le faceva, non lo so, non voglio magari accusarlo di cose… So per certo e se dico che so, lo so". (Continua dopo le foto)

Quindi, ad avviso di Lele Mora, Francesco Monte è 'colpevole'. Ma anche Alessia Marcuzzi, sostiene, ha le sue colpe. All'ex agente dei vip, infatti, non piace il modo in cui si sta occupando del reality e, soprattutto, la sfuriata contro Eva Henger: "Non è giusto che una conduttrice perda le staffe così, una conduttrice deve rimanere e non farsi ingrossare le vene… Temevo le venisse un infarto quella sera. La D'Urso non avrebbe fatto così, si sarebbe fatta una bella risata. Non era un atteggiamento da padrona di casa. Un conduttore deve gestire le cose difficili e avere la proprietà del palcoscenico, quello che purtroppo quest'anno non c'è. A casa ci sono le persone che ti guardano e che credono a quello che dici, a quello che esponi".

