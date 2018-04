Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. Certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra come sua madre. E poi quell’età è già crudele di suo, perché mettere il dito nella piaga e complicare le cose? Aurora Ramazzotti, però, ha reagito bene e ha zittito con il suo atteggiamento tutti i cattivoni. Se ne frega e va avanti per la sua strada. Si gode il suo amore con Goffredo Cerza – non è vero che si sono lasciati solo perché hanno trascorso le vacanze separate come aveva ipotizzato qualcuno – e già lavora in televisione. Per avere 21 anni mica male, che dite? E mentre Aurora ha trascorso le vacanze di Pasqua alle Maldive con papà Eros e Marica Pellegrinelli, il suo Goffredo si è invece sui monti con fuoripista impegnativi in Abruzzo, Lazio e Molise. Continua a leggere dopo la foto

E dopo il relax al sole, Aurora si prepara per affrontare una nuova avventura televisiva. Dopo l'esperienza a Sky - era la conduttrice del daily di X-Factor – pare che sia stata contattata da Mediaset. ''La figlia di Eros e Michelle sarebbe pronta a lasciare Sky per accettare le 'sirene', ovvero le offerte che Mediaset le sta facendo'', la bomba l’ha sganciata Alfonso Signorini su Chi. Senza aggiungere altro, quindi restiamo con il dubbio. Sarà vero o sarà solo una voce di corridoio? Non si sa ancora. Quel che si sa, però, è che Aurora ha deciso di scansare la pigrizia e dedicarsi al suo corpo… Ha raccontato tutto su Instagram facendo delle doverose precisazioni. Cosa ha scritto la figlia di Michelle sui social? Continua a leggere dopo le foto

"Da un anno a questa parte ho iniziato sentire il bisogno di ascoltare il mio corpo – ha scritto Aurora - Chi mi conosce sa che lo sport non è mai stato una mia passione. Tuttora ho bisogno di costanti motivazioni per allenarmi (poi butto un occhio alla sfilata di Victoria’s Secret e corro come una lepre)". I risultati, però, si vedono e la rendono felice: “Il cambiamento è un processo lento, difficile ma incredibilmente appagante. Siamo tutti diversi, quello è vero, ma una cosa ci accomuna: siamo tutti esseri finiti fatti di sangue, ossa e muscoli. Il nostro corpo è il più grande dono che ci potesse mai essere concesso. Per questo va ascoltato, rispettato e va cercato un equilibrio. Non guardando gli altri ma conoscendo noi stessi", aggiunge Aurora. E conclude: "Non mi sono mai curata dei giudizi e dunque non è per quelli che ho deciso di cambiare. È una cosa che è nata dentro di me... e che auguro a tutti".

