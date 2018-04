Isola dei famosi, Striscia la notizia torna all’attacco del reality. In modo sempre più feroce. Ora che sembra sia stata messa una pietra sopra il canna-gate, gli argomenti da affrontare sono altri… Ormai Striscia ha affrontato il canna-gate in lungo e in largo; ha fatto ascoltare audio che sembrano confermare che Francesco Monte in Honduras abbia veramente fatto uso di marijuana; ha mostrato prove video, insomma, ha messo in difficoltà per benino Alessia Marcuzzi che già non se la passava un granché. Ammettiamolo: la tredicesima edizione del reality è piena di polemica e colpi di scena e tutti siamo convinti che la conduttrice non ne possa più. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la lite in diretta tra lei ed Eva Henger che incalzava perché voleva parlare del canna-gate. E allora la Marcuzzi, lasciando tutti senza parole, le si è rivoltata contro rinfacciandole di essere andata in tutte le trasmissioni a parlare della faccenda… Poi è stata costretta a chiederle scusa perché no, non si era comportata bene. A ogni modo, ora che il canna-gate non è più argomento “caldo”, Striscia la notizia ha notato altro… Continua a leggere dopo la foto

E ha accusato la conduttrice… Qual è il problema questa volta? Ebbene la Marcuzzi è stata accusata di aver “svicolato” dalle accuse di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha incolpato la conduttrice di aver fatto finta di nulla riguardo gli scandali sollevati da Striscia. Non solo: la Marcuzzi è stata anche accusata di censura. In particolare la sua colpa sarebbe stata quella di non aver mostrato le immagini della prova in cui Alessia Mancini avrebbe barato, penalizzando Jonathan. Jonathan, a quanto pare, avrebbe fatto presente tuto alla produzione ma nessuno lo avrebbe considerato. Ma non è ancora finita. C’è un’accusa ancora più grave mossa alla Marcuzzi e alla produzione del reality.

C’è addirittura chi sostiene che la produzione stia favorendo un naufrago. In particolare qualcuno sostiene che la produzione taglierebbe tutto ciò che potrebbe nuocere alla Mancini. Dunque che la moglie di Flavio Montrucchio sia favorita. Ne ha parlato anche Cecilia Capriotti nell’ultima puntata di Casa Signorini, il format web ideato e condotto da Alfonso Signorini. “Con Alessia hanno un’attenzione in più. Quando eravamo tutte e due in nomination, su di lei facevano vedere le cose più carine. Sull’Isola Alessia e Bianca Atzei parlavano male di tutti ma cambiavano discorso quando arrivavano le telecamere”, ha dichiarato Cecilia che fa il tifo per Jonathan.“Jonathan non è un bugiardo, non può inventare certe cose. Merita più di Alessia Mancini di andare in finale”, ha sentenziato la Capriotti. Lo avete notato anche voi?

