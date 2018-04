All'Isola dei Famosi il cerchio inizia a stringersi: la finale è vicinissima. Manca una manciata di giorni, ormai, alla puntata che decreterà il naufrago vincitore di questa edizione, forse la più travagliata nella storia del reality. Il primo finalista è Amaurys Perez ma pare che il concorrente favorito sia una lei. No, non Alessia Mancini come si rumoreggiava settimane fa, ma Bianca Atzei. La cantante sarda, ex di Max Biaggi, è spesso bistrattata dai compagni, eppure la nuotata totalmente nuda sull'Isla Bonita e il morso al lato B dell'ormai inseparabile amico Jonathan Kashanian sembrano aver consacrato la popolarità della bella e dolce Bianca. Accantonate le pene d'amore per la fine della storia con Max, la Atzei è quindi la favorita dei quotisti: la sua vittoria viene pagata due volte e mezzo la posta. Bianca, quindi, convince i bookmaker ed è sempre favorita per la vittoria che, riporta Agipronews, si gioca a 2,50 su Snai, davanti al pallanuotista Amaurys Perez a 3 volte la posta e l’outsider Francesca Cipriani a 3,50. Appena ai piedi del podio, a 7,00, c’è proprio Jonathan Kashanian, seguito dall’ex velina Alessia Mancini a 8,00. (Continua dopo la foto)

Nell'ultima puntata andata in onda, che è stata particolarmente intensa, i naufraghi se ne sono dette di ogni. E proprio durante la diretta un'ex amica di Bianca si è scagliata contro di lei senza mezzi termini. Stiamo parlando di Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, che su Instagram ha dato sfogo ai suoi pensieri. "Ma questa non doveva fare la cantante, doveva fare l'attrice, ma premio Oscar. Anzi neanche perché è un'ora che piange e non si vedono neanche le lacrime. Ma vai a casa", ha esclamato Elga. Ma l'attacco di Elga, sorella gemella di un'altra protagonista storica di Uomini e Donne, Serena, non è finito qui. Anzi. Più la naufraga dell'Isola veniva tirata in ballo nelle discussioni, piangeva e si diceva triste per quello che stava succedendo, più Elga rincarava la dose. (Continua dopo le foto)





"È proprio curioso vedere questo programma quando conosci una persona e ti rendi conto di quanto a casa arrivino le persone in modo completamente diverso da quello che sono, è veramente incredibile. Ma una persona (si riferisce a Bianca, ndr) non si sa difendere perché ti stai arrampicando agli specchi, porella". Ancora. Alla fine delle storie di Instagram, Elga inquadra il confronto tra la Atzei e Filippo Nardi. Bianca confessa di aver creduto per un momento che l'ex naufrago avesse un interesse nei suoi confronti e qui arriva il colpo di grazia di Elga: "Ti sarebbe piaciuto, tu sei una merda, è ufficiale, non avevo dubbi. Sei una merda". Parole pesantissime.

