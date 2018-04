Non c’è tempo di rilassarsi e mai come in questo momento vale il detto “chi si ferma è perduto”. Quando manca una settimana alla chiusura dell’Isola dei Famosi ecco che spunta prepotente il Grande Fratello. Un ritorno a quattro mesi appena dall’edizione Vip, che vedrà montare in sella Barbara D’Urso, sempre più una e trina, e un cast di tutto rispetto degno della migliore sagra del lattarino di Marta. A quanto raccontano i ben informati infatti sarà l’edizione più trash della storia. Un mix letale tra Domenica Live, Pomeriggio 5, e il classico reality in di non famosi, o quasi. Ci saranno fratelli di, figli di, sacre famiglie, pastori della bassa e addirittura le nuore: manca solo la figura dell'amante, e poi ci sono tutte le categorie umane. Chi ha pensato a tanto? Beh, Barbara d'Urso, ovviamente, ad aver pensato di mettere nella casa spiata della tv non puri sconosciuti, ma personaggetti del sottobosco del mondo dello spettacolo, imbucati, prezzemolini, quelli che solo lei riesce a trasformare in miniere d'oro e di ascolti, pronti a creare il regno di Barbara I. (Continua dopo la foto)

“Leggendo l'anticipazione di Spy, scrive Alessandra Menzani su Liberoquotidiano.it, viene la pelle d'oca, ma lo diciamo come complimento. Nel Grande Fratello che torna tra le braccia di Barbara d'Urso, che ne fu conduttrice più di dieci anni fa, dopo l'era Bignardi, "svetta" Michael Terlizzi, il figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Franco Terlizzi. Il padre ha confermato: "Ora si è sbloccato, ha più sicurezza in se stesso. È pronto per partecipare al Grande Fratello". Nemmeno stesse parlando di un impiego alla Nasa. Sempre secondo il settimanale diretto da Massimo Borgnis, si leggono altri nomi di primissimo piano. Teniamoci forte.





Signori e signore, Simone Coccia, fidanzato (toy boy) più giovane dell’onorevole per il PD, Stefania Pezzopane; Luigi Mario Favoloso, attuale compagno di Nina Moric e militante di CasaPound; Matteo Gentili, ex della naufraga Paola Di Benedetto, spesso presente nei programmi di Barbara d’Urso. E ancora: Camilla Lucchi, molto seguita sui social, dove ostenta ricchezza ricevendo insulti; Lucia Bramieri, nuora del comico Gino Bramieri e Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo. Siamo veramente a livelli altissimi. L'inizio del Grande Fratello è previsto per il prossimo 17 aprile”. Giorno in cui gli astri cadranno, il cielo si tingerà di rosso e quattro cavalieri non proprio ortodossi verranno visti cavalcare nel cielo. Certo, c’è il capitolo agnello splendente, per ora non previsto.

Ti potrebbe interessare: “Antonella Mosetti al Grande Fratello”: la notizia a sorpresa che ha spiazzato tutti. Cosa farà la showgirl nella casa più spiata d’Italia? Tutti i dettagli sull’attesissimo reality show