Dopo il canna gate, la sfiga cosmica (due concorrenti costretti al ritiro per fratture) e polemiche varie, sull’Isola dei Famosi sta finalmente per calare il sipario. Epperò, se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso. Stavolta nel tritacarne mediatico finisce Alessia Marcuzzi, la conduttrice già in odore di separazione dalla produzione Magnolia e che rischia di passare alla storia come colei che riportò l’Isola sui Rai2. Tutta colpa di Jonathan che ha buttato benzina sul fuoco attaccando Alessia Mancini affermando che "di Nadia dice che è un'ex cicciona che odia i magri". A stretto giro di posta, il roboante "vaffanculo" della Rinaldi stessa. E in tutto ciò, un'Alessia Marcuzzi evidentemente imbarazzata, ha provato a tenere la situazione sotto controllo, affermando: "Queste cose dovete dirle in separata sede". Presa di posizione curiosa, considerando che si tratta di un reality show. Tanto che Davide Maggio, esperto di tv e dintorni, su Twitter ha infilzato la conduttrice con questo cinguettio: "Tutti chiedono a Jonathan a gran voce di dire la verità. (Continua dopo la foto)

Jonathan tentennava ma poi finalmente la dice e la Marcuzzi chiosa: Trovo questi discorsetti molto unfair. Ma porca miseria, lo vuole capire che un reality vive di queste cose?! E basta, mamma mia". Le polemiche insomma sulla tredicesima edizione del reality che sta per volgere al termine non finiscono mai. L’ultima polemica, prima di questa, era quella sollevata da Vladimir Luxuria durante una puntata di Mattino Cinque. Luxuria ce l’aveva con Stefano De Martino, inviato del reality che si è comportato in modo “leggero”. Il ballerino, che dovrebbe controllare la validità delle prove dei naufraghi ha “toppato”: non si è accorto di alcune irregolarità dei giochi ed è finito nel mirino di Vladimir.

Non va bene che De Martino si sia lasciato sfuggire alcune irregolarità che hanno cambiato gli equilibri tra i naufraghi. A ogni modo la frittata ormai è fatta e c’è ben poco da fare. Ma c’è un’altra cosa che non convince. Ed è il ritiro di Franco Terlizzi. I giornalisti non hanno creduto alle parole sul malore, anzi, come riporta GossipBlog, la giornalista Patrizia Groppelli ha lanciato una bomba che spiegherebbe più realisticamente l’uscita di Franco. “A me arrivano voci che lui si sia picchiato con questo Amaurys. Non lo so, a me sono giunte queste voci. Questa è L’Isola delle balle dette male” ha detto.

