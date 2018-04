Terrore all’Isola dei Famosi. E stavolta la cosa è davvero seria. È successa una cosa gravissima che non ha nulla a che fare con il canna-gate, con le solite polemiche, con le chiacchiere da salotto televisivo. Ciò che è successo non ha niente a che vedere con Franco Terlizzi che si è picchiato – a detta di Patrizia Groppelli – con Amaurys Perez e per questo sarebbe dovuto tornare in Italia, non per problemi di salute come aveva detto Alessia Marcuzzi. Ma che è successo in Honduras che ha gettato nel panico Stefano De Martino e tutta la troupe? È accaduto nel pomeriggio di Pasqua ma la notizia è trapelata solo ora. Evidentemente è stata una scelta della produzione quella di non creare troppo clamore. Ma veniamo al dunque. Cosa è successo il giorno di Pasqua in Honduras? Lo rivela il settimanale Spy che uscirà venerdì 6 aprile. Il retroscena è davvero drammatico e non lascia presagire nulla di buono. È successo nell’albergo dove alloggia Stefano De Martino che, dopo quel fatto, è rimasto a dir poco scioccato. La rivista diretta da Massimo Borgnis ricostruisce un sanguinoso agguato ad Angel Martinez Nunez, detto “El Caballo Loco”. Continua a leggere dopo la foto

Si tratta di un boss dell'omonima banda del narcotraffico centroamericano, che, può sembrare assurdo eppure è vero, è stato giustiziato da due killer nell'hotel dove si trova la produzione del reality di Canale 5. Una cosa agghiacciante che ha gettato nel terrore più assoluto. È accaduto nel municipio di Jutiapa: due sicari armati, arrivati a bordo di un fuoristrada, sono andati nella piscina dell'hotel dove appunto alloggia De Martino e hanno ucciso il boss Ángel Adalberto Martínez Núñez. I due sicari si sono introdotti nella piscina facendosi largo tra i clienti che, lì per lì, non si sono resi conto di nulla. Dopo aver ucciso sul colpo il boss, sono spariti approfittando del panico che si era venuto a creare nella struttura.

Il boss, ovviamente, dopo quei 19 colpi di pistola, non ha avuto scampo ed è morto sul colpo. Il corpo dell'uomo, che giaceva in una pozza di sangue, è rimasto per molto tempo riverso sulla schiena a bordo piscina, proprio vicino a dove si trovano le stanze degli ospiti. In particolare di De Martino e della troupe. Nessuno di loro, fortunatamente, ha riportato danni. Gli addetti alla sicurezza dell'hotel, però, non sono riusciti a identificare i killer né a individuare il veicolo con cui sono arrivati. Tutto ciò che è successo non è trapelato durante l'ultima diretta del reality, ciò non toglie che il clima sia tesissimo. L'Honduras ha un altissimo indice di corruzione tra le forze dell'ordine. Pensate che per anni una sua città, San Pedro Sula, è stata classificata come la più pericolosa del mondo.

