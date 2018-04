Quando il caso esplose all’inizio venne bollato come una trovata pubblicitaria per alzare gli ascolti. Poi il canna gate con protagonisti Eva Henger e Francesco Monte si è spostato dal piano etero a quello reale. Lui che torna dall’Honduras per tutelare la sua immagine, lei che non si rimangia nulla e anzi contrattacca tirando in ballo gli altri naufraghi. Un calderone mediatico che ha tirato dentro tutti anche gli affetti più cari di Eva a cominciare dalla figlia Mercedesz che, quando mancano due settimane alla fine dell’edizione più chiacchierata di sempre dell’Isola dei famosi confessa: “Tutto questo mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche. Il dermatologo mi ha detto che erano dovute proprio alla tensione. Poi solo adesso, da due settimane, sono tornata a convivere col mio ragazzo Leonardo: era andato via di casa. Lo stress di tutta questa vicenda ci aveva fatto lasciare: io pensavo solo a quello”, ha dichiarato Mercedesz. “Abbiamo vissuto un periodo di crisi e lui era andato via di casa. (Continua dopo la foto)

Forse le tensioni tra noi sono state provocate anche dal periodo di stress che ho vissuto per la vicenda del canna-gate. Quando mia mamma era sull’Isola pensavo solo quello ed ero sempre in tensione. Ora che è tornata va un po’ meglio…”, ha aggiunto Mercedesz Henger. Dunque, la crisi con Leonardo – con il quale la relazione è iniziata circa un anno fa – è rientrata. Ma la faccenda del canna-gate non è ancora del tutto conclusa. “Ormai l’hanno capito tutti: non si arriverà da nessuna parte, ma almeno smettiamo di dire che nella vita bisogna essere sinceri. Sta passando questo messaggio: “Non dite la verità perché verrete lapidati da tutti” ha puntualizzato l’opinionista di Barbara d’Urso.





A ferire particolarmente Mercedesz era stata Nadia Rinaldi. La giovane italo-ungherese non aveva apprezzato le dichiarazioni della Rinaldi, che conosce da quando era piccola. Mercedesz, come confessato nel salotto di Barbara d’Urso, sperava che Nadia testimoniasse a favore di Eva nella guerra contro Francesco Monte. Ma la bionda interprete ha ribadito di non aver mai visto l’ex tronista fumare della marijuana e di non poter dunque avvalorare la tesi dell’ex moglie di Riccardo Schicchi. Nadia ha detto: "Non posso confermare la tua tesi perché non ho visto nulla. Te lo giuro sulla vita dei miei figli. In villa mi sono occupata della cucina insieme a Gaspare. Non stavo dietro il c**o di Francesco Monte. Tutti abbiamo fumato, tranne Eva e Alessia Mancini. Lui aveva il tabacco, che ha poi chiesto alla produzione quando l’ha finito” aveva aggiunto la Rinaldi.

