Il pubblico adora Mara Venier. Opinionista all'Isola dei Famosi anche in questa edizione a dir poco travagliata, la zia Mara, quest’anno affiancata da Daniele Bossari, continua a mietere successo. Tra siparietti comici, confessioni imbarazzati, sfuriate senza filtri e scivoloni in diretta tv, la Venier dà sempre spettacolo in puntata. Anche nell'ultima, quando Alessia Marcuzzi, forse senza pensare troppo alle proprie parole, ha rivelato che la sua spalla era stata colpita da una fastidiosa gastroenterite. E lei, Mara, ha tirato bonariamente le orecchie alla conduttrice, rea di aver riferito un fatto così delicato e privato delle sue condizioni di salute. Non solo all'Isola, però. La zia della tv, scrive Il Sussidiario, è riuscita a diventare la nuova regina del trash anche nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show dove, incalzata da Rudy Zerbi, ha deciso di mostrare il proprio piede "da baciare". Nonostante Pio e Amedeo abbiano inviato la Venier a non lanciarsi nell'impresa, ironizzando sul fatto che potesse avere degli inestetismi, l'opinionista ha sottoposto il piede al giudizio di Alessandra Celentano (ballerina, coreografa e insegnante ad Amici di Maria De Filippi, ndr), che ha notato come il collo sia più pronunciato rispetto al dorso. (Continua dopo la foto)

Anche la Venier, ovviamente, è stata interrogata da Striscia la Notizia sul famoso scandalo droga all'Isola dei Famosi, meglio noto come canna-gate. Vicenda, questa, su cui Mara non ha mai nascosto fastidio e malumore. Anche in diretta, durante il reality, chiedendo più e più volte di chiudere questo capitolo imbarazzante. E così, anche ai microfoni del tg satirico di Antonio Ricci, dopo aver sentito l'audio ripulito della famosa lite fra Monte e la Henger, la Venier non ha voluto esporsi di più. Ha solo ricordato a Valerio Staffelli e al tapiroforo che di aver richiesto, ripetutamente e a gran voce, che la verità potesse finalmente emergere. Ma, correggeteci se sbagliamo, non è ancora successo. (Continua dopo le foto)

Tornando all'Isola dei Famosi e all'ultima puntata, forse qualcuno si è perso l’ennesimo siparietto trash che ha visto protagonista proprio Mara. Che, dopo aver visto la passione tra Nino Formicola e la compagna, non ha potuto fare a meno di lamentarsi, scherzando, della sua situazione: "Che carini! Io mi sento sola, mio marito è lontano da mesi e nessuno mi bacia...". Il marito, Nicola Carraro, è rimasto a Santo Domingo, dove la coppia vive ormai da qualche anno, quindi questo è un periodo di magra per lei. Ma alla frase 'nessuno mi bacia', Daniele Bossari, che tra l'altro è anche prossimo alle nozze con la sua Filippa Lagerback, ha preso la parola e rimediato subito: "Mi offro come sostituto".

