Torna ufficialmente "La Corrida" su Rai1 con una nuova entusiasmante diretta dal mattatore Carlo Conti. C'è, finalmente, la data d'inizio: il programma per dilettanti allo sbaraglio, nato quando ancora non si parlava di talent show, partirà da venerdì 13 aprile, come annunciato da Tv Sorrisi e Canzoni. Dovrebbero andare in onda 6 puntate, fino al 18 maggio. Nella nuova edizione tornerà anche la figura della valletta ufficiale, un ruolo che ha tenuto col fiato sospeso molte bellezze e i fan appassionati delle vallette. Per questa edizione l'ha spuntata la bellissima e bravissima Ludovica Caramis, già professoressa per anni a “L’eredità”. "Bella, elegante e professionale", racconta Conti, "Poi in ogni puntata prenderò una signora dal pubblico per farla diventare la 'valletta per una sera' che farà da contraltare a Ludovica. E sceglierò alcune persone dal pubblico che manderò in sala prove, dove prepareranno un improbabile balletto con il coreografo Fabrizio Mainini, per poi esibirsi sul palco insieme al vero corpo di ballo". (Continua a leggere dopo la foto)

Carlo Conti ha spiegato in una recente intervista sempre a Tv Sorrisi e Canzoni come sarà la nuova Corrida. Il conduttore, che in questi giorni è tornato anche al timone de L'Eredità al posto del compianto Fabrizio Frizzi, ha assicurato che la nuova edizione (la ventesima nella Storia televisiva) sarà "Fedele a quella di Corrado, con tutti gli elementi tradizionali: i dilettanti allo sbaraglio, il pubblico con le pentole, i fischietti e i campanacci per dimostrare approvazione o disapprovazione. L’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli (al posto del grande Roberto Pregadio, scomparso nel 2010, ndr), il semaforo che al verde fa scatenare il pubblico". (Continua a leggere dopo le foto)

Almeno 5mila sono gli aspiranti "dilettanti allo sbaraglio" che hanno sostenuto i provini organizzati in tutta Italia: "A parte i rapper che allora non c’erano, ritroviamo i “classici” suonatori di ascelle, i cantanti (sono la maggior parte), i ballerini bravi e quelli che restano immobili, i raccontatori di barzellette che non fanno ridere nessuno… In alcuni casi non si capisce se sia il pubblico a prendere in giro i concorrenti o se siano loro a prenderci in giro tutti. Cos’hanno in comune? La voglia di divertirsi e di divertire, di mettersi in gioco. Quella leggerezza che è rimasta soprattutto nella provincia italiana, fatta di gente che lavora tutta la settimana e che per un giorno gioca a diventare protagonista in tv". Il programma, creato da Corrado insieme al fratello Riccardo Mantoni, andò in onda per l'ultima volta nel 2011 con la conduzione di Flavio Insinna.

