"Leggo su vari blog ‘notizie bomba' o ‘rivelazioni sconvolgenti' che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino Cinque'". Inizia così il post al vetriolo di Federica Panicucci. La voce era che "Mattino 5" fosse sospeso a tempo indeterminato. È la notizia circolata dalle prime ore del mattino, in seguito alla pubblicazione sul settimanale "Chi", in edicola proprio da oggi. Poche righe sono bastate a scatenare un vero e proprio putiferio social e il pensiero è andato subito alle ruggini pubbliche tra la signora del mattino e il suo collega, Francesco Vecchi. Ma è proprio Federica Panicucci a smentire l'indiscrezione e specificare che Mediaset non ha previsto nessuna chiusura improvvisa. Il format si fermerà, questo è vero, ma solo per la regolare pausa estiva. (Continua a leggere dopo la foto)

E il tutto per permettere alla rete di mandare in onda speciali del mattino dedicati ai prossimi Mondiali di Calcio in Russia, dei quali Mediaset detiene l'esclusiva. "Uso questa pagina per fare un po' di chiarezza: NESSUNA CHIUSURA IMPROVVISA O SOSPENSIONE. Mediaset sta giustamente pensando ad un programma sui mondiali di calcio che vada ad occupare lo spazio di Mattino 5 durante il periodo dei mondiali stessi. Mattino 5 pertanto chiuderà regolarmente l'8 giugno per tornare a settembre." (Continua a leggere dopo le foto)

Su "Mattino 5" resta un clima d'incertezza relativo soprattutto a quello che sarà il partner di Federica Panicucci dopo Francesco Vecchi. Dopo la lite resa nota attraverso i fuori onda diffusi da Striscia la Notizia, Francesco Vecchi potrebbe andare altrove. Alla consegna del Tapiro d'Oro, lui ha dichiarato: "Non lo so, dovrò parlare con i miei capi". Inevitabile ripensare alle frasi della Panicucci fuori onda ("Quando a settembre sarai a casa, ti dispiacerà un po' di più, credimi") che sarebbero suonate come una vera e propria "cacciata anticipata.

