Mancano poche settimane alla fine de L’isola dei famosi ma il programma continua a fare polemica. Non è bastato il canna-gate che ha fatto tornare (a gioco appena iniziato) Francesco Monte a casa, non sono bastate le perenni polemiche sollevate da Striscia la notizia, non sono bastate le centinaia di discussioni scoppiate tra i naufraghi, le frasi discriminatorie, i nudi integrali, gli attacchi di panico, le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi. No. Perché anche ora che il programma volge al termine, continua a far parlare. E parecchio. Durante l’ultima puntata di Mattino Cinque (programma che secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini rischia di essere sostituito da un programma sportivo), si è parlato del favorito per la vittoria. Secondo Federica Panicucci e i suoi colleghi, il naufrago che “rischierebbe” di più di vincere è Nino Formicola. Secondo loro, infatti, in tutti questi mesi, Formicola si è distinto per le sue buone maniere, per la calma, per il suo fare da paciere. Tutte caratteristiche che avrebbero fatto breccia nel cuore del pubblico che potrebbe incoronarlo prossimo vincitore. Continua a leggere dopo la foto

Ovviamente sono solo supposizioni ma ci può anche stare. Per sapere come andrà a finire, però, l’unica cosa da fare è non perdere il reality. Comunque, nell’ultima puntata di Mattino Cinque si è parlato anche di altro. In particolare di Stefano De Martino. Ma, ahimè, non per una bella ragione. A puntare il dito contro l’ex marito di Belen è uno degli ospiti in studio, Vladimir Luxuria. La Luxuria stava parlando di Alessia Mancini e, nel discorso, ha tirato in ballo anche Stefano De Martino per una vicenda avvenuta la scorsa settimana. “Alessia la scorsa settimana ha barato durante la prova leader – ha detto a Mattino Cinque - Posso capire che in studio non se ne siano accorti, ma l’inviato che sta lì aveva il compito di vigilare solo tra i due che si scontravano…”. Continua a leggere dopo le foto

Secondo la Luxuria, De Martino avrebbe potuto fare di più per evitare irreglarità nelle prove. In quell’occasione la svista di De Martino è stata seria e ha fatto trionfare la Mancini che, in realtà, non aveva rispettato le regole del gioco. Ad accorgersi del mancato rispetto delle regole – che te lo dico a fare – è stata Striscia La Notizia che ha pensato bene di affondare il coltello. E ora Luxuria torna sull’argomento: come ha potuto non rendersi conto di ciò che stava accadendo sotto i suoi occhi? Secondo lei, quelle del ballerino, sono leggerezze imperdonabili. E De Martino come reagirà quando sentirà ciò che la Luxuria ha avuto da dire sul suo conto?

