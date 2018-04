Isola dei famosi, siamo agli sgoccioli: il reality sta per volgere a conclusione. Siamo alle ultime battute poi finalmente si scoprirà chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata piena zeppa di polemiche, colpi di scena, discussioni, litigi pesanti, abbandoni prima del tempo. Da quando, nella seconda puntata del reality è scoppiato il caso del canna-gate – Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti i futuri naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ancora iniziato – per Alessia Marcuzzi e il suo show non c’è più stata pace. Quindi immaginiamo che la Marcuzzi sia stanchina e che, tra qualche settimana, quando il reality finirà, potrà tirare un sospiro di sollievo e rilassarsi. Ma, a due settimane dalla conclusione de L’Isola dei famosi, la curiosità di sapere chi vincerà il reality è tanta. Voi avete una mezza idea di ciò che accadrà nelle prossime due settimane? Avete il vostro favorito? Fate il tifo per qualcuno? Ebbene, sappiate che a Mattino si parla già di chi potrebbe essere il prossimo Raz Degan che lo scorso anno ha conquistato tutti. Continua a leggere dopo la foto

E chi sarà secondo i pronostici della trasmissione condotta da Federica Panicucci? Intanto facciamo un resoconto e capiamo chi è rimasto in gioco. In corsa verso la finale ci sono Alessia Mancini, Jonathan Kashanian, Bianca Atzei, Amaurys Perez e Nino Formicola. In più ci sono le due naufraghe sospese cioè Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. Non dimentichiamo che la prossima settimana si scoprirà chi si salverà tra Alessia e Jonathan finiti al televoto. Un bel duello, tra loro, non c’è che dire. Dopo tutti i colpi di scena di questa edizione, ci aspettiamo di tutto. Ma quelli di Mattino Cinque hanno le idee belle chiare. E pochi dubbi. Ecco chi è secondo loro il favorito per la vittoria. Continua a leggere dopo le foto

Secondo Mattino Cinque Nino Formicola sarebbe il favorito di questa edizione dell’Isola. In base al loro punto di vista, Nino è riuscito a entrare nel cuore del pubblico manifestando una grande maturità. Anche durante le liti, le discussioni, i momenti di tensione Nino ha sempre mantenuto la calma e ha smorzato tutto con una battuta. Ha sempre cercato di mettere pace, ha evitato di gettare benzina sul fuoco e ha sempre tentato di far ragionare i compagni. Npon solo: dall’inizio ha legato bene con Amaurys, Alessia e Franco Terlizzi. La scorsa settimana, quando ha avuto la possibilità di incontrare la compagna, il loro incontro ha fatto emozionare il pubblico. Insomma, a detta di quelli di Mattino 5 avrebbe fatto centro nel cuore del pubblico. Persino Federica Panicucci fa il tifo per lui, lo ha confessato durante l’ultima puntata della trasmissione che conduce. Ma non son solo rose e fiori: c’è chi è convinto che Nino sia in combutta con Alessia, Bianca e Amaurys per eliminare tutti gli altri naufraghi…

