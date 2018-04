Il 26 marzo 2018 se ne andava Fabrizio Frizzi. Aveva appena compiuto 60 anni e un’emorragia cerebrale se lo è portato via. La notizia della sua morte è stata un fulmine a ciel sereno: il conduttore aveva avuto un malore a ottobre 2017, malore che lo aveva costretto a stare lontano dal piccolo schermo. Durante la sua assenza, mentre era ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, lo aveva sostituito il collega e amico Carlo Conti. Poi Frizzi, dopo quell’ischemia, tornò in televisione a condurre L’Eredità. Stava meglio ma non si era ripreso completamente: più volte ha detto di lottare ancora lasciando intendere che i suoi problemi non si erano risolti. Poi, dopo la sua morte, è venuta fuori la verità: Fabrizio Frizzi aveva dei tumori incurabili e sapeva che sarebbe morto presto. Secondo qualcuno se ne è andato serenamente, pur con la preoccupazione e il dolore di lasciare l’amata moglie Carlotta Mantovan e la ancor più amata figlia Stella. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto chiunque, anche la gente che non lo conosceva di persona ma che comunque lo considerava uno di casa. In quaranta anni di onorata carriera, Frizzi si è fatto voler bene da tutti. Continua a leggere dopo la foto

Amici, colleghi, il pubblico: tutti lo amavano e lo rispettavano. Per i suoi modi gentili, per il suo sorriso sincero, per la sua educazione, per la sua bontà, per il suo essere un vero gentiluomo. Sempre cortese, mai esagerato. Sempre corretto. Tutti sentiranno la sua mancanza. E quando martedì 3 aprile è andata in onda la prima puntata de L'Eredità senza di lui, il vuoto è stato immenso. Anche Carlo Conti, che è uno che sa fare il suo mestiere, era visibilmente provato. Ha detto che avrebbe preferito essere ovunque, ma non lì. Non in quello studio a sostituire l'amico che non tornerà mai più. Una tristezza immensa. Tra i colleghi di Frizzi che hanno parlato di lui anche Gerry Scotti che ha raccontato "tutto" a Chi.

Gerry Scotti e Frizzi erano competitor: avevano entrambi una trasmissione alla stessa ora, cioè nella fascia televisiva preserale. Scotti su Canale 5, Frizzi in Rai. "La bontà a volte può essere confusa con una certa dabbenaggine – ha detto a Chi - a Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute, qualche pecca nel meccanismo c’è stato e lui ha saputo passarci sopra e portare il suo impegno rimanendo Fabrizio Frizzi. Meritava certamente di più, ma penso che le signore che mi hanno baciato al suo funerale abbiano capito più di tanti altri l’importanza e il privilegio di essere come lui".

