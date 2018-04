Difficile ricominciare, ma ''The show must go on''. Una legge dura quella che caratterizza il mondo della televisione, talmente dura, da apparire crudele, quasi disumana. E ieri sera quando ad una settimana dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, Carlo Conti lo ha dovuto sostituire a l'Eredità, il quiz show in onda su Rai Uno in fascia pre-serale, tutti hanno capito cosa vuol dire quella famosa frase ''Lo spettacolo deve andare avanti''. Il conduttore toscano ha ripreso in mano le chiavi dell'Eredità, quelle che si era scambiato pochi mesi fa con il collega Frizzi. È visibilmente emozionato, ma – dice subito – ''lo spettacolo deve continuare''. Le chiavi adesso sono tornate definitivamente a Carlo Conti che, visibilmente commosso, ha salutato il pubblico e ha ricordato l'amico. ''Credetemi, vorrei essere in qualsiasi parte del mondo fuorché in questo studio. Però ci sono. - ha proseguito Conti - Le parole servono a poco. Dico soltanto un grazie a questo studio che in questi mesi ha coccolato Fabrizio, lo ha supportato''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Grazie a tutti, quindi: alle professoresse, alla regia, ai nostri cameramen, al trucco , al parrucco, all'audio e a tutti voi di questo studio (si rivolge al pubblico) che avete supportato Fabrizio. Quindi grazie soprattutto a voi. Lo spettacolo deve andare avanti e allora entrino i nostri concorrenti", ha poi detto il conduttore. E tra questi c'era la prima campionessa del ''senza Frizzi''. Ad arrivare fino alla fine della puntata, sbaragliando la concorrenza agguerrita dei concorrenti, è Jessica Locatelli. La giovane è originaria di Bergamo ma si è trasferita per amore. È una psicologa e ha una grande passione per il Natale. (Continua a leggere dopo le foto)

Al suo primo tentativo non è purtroppo riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a portarsi a casa il montepremi della serata, che, dopo vari dimezzamenti, valeva 47.500 euro. Riproverà domani. Carlo Conti ha assistito all'ultima fase del gioco con gli occhi lucidi e la voce rotta dalla commozione, per poi dare appuntamento al giorno dopo. Lo spettacolo deve continuare, e molto probabilmente anche Fabrizio Frizzi vorrebbe così. ''Un rientro stavolta forzato per Conti'', aveva spiegato Rai 1 in una nota, ''ma anche una staffetta naturale con Fabrizio ('professore e supplente', come amavano scherzare tra loro) e di nuovo un passaggio (ideale, purtroppo) di quelle chiavi dello studio per regalare ai telespettatori ancora dei momenti di serenità e sorrisi''.

“Credetemi, non vorrei…”. L’Eredità, prima puntata senza Fabrizio Frizzi. Un commosso Carlo Conti, occhi lucidi e chiavi in mano, torna in tv e ‘prende’ il comando della trasmissione di Rai 1 (video)