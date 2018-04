Dieci giorni alla fine del programma. E da una parte è meglio così. Sì perché da come si stanno mettendo le cose la produzione dell’Isola dei Famosi rischia di fare una figura peggiore della nazionale di Ventura, soffocata dagli scandali, dalla chiacchiere e dalle dicerie. Dal presunto spinello fumato da Francesco Monte in poi, Alessie e i naufraghi non hanno avuto tregua. Con Eva Henger nei panni di inquisitore e gli altri in quelli di imputati. Adesso poi è pronto a scoppiare un nuovo scandalo e riguarderebbe il televoto che, secondo alcuni telespettatori, sarebbe truccato. Niente di nuovo per la verità, sono anni che in molti sostengono la manovrabilità di certi mezzi, eppure stavolta sempre esserci il prova. Il sospetto si insinua nei telespettatori dopo l'ultima puntata su Canale 5 in cui è stato annunciato il primo finalista, il pallanuotista Amaurys Peerz, lanciatissimo per le vittoria fionale. Colpa di ciò che è accaduto a Nino Formicola dopo il televoto. Ciò che non torna agli attentissimi spettatori del reality di Canale 5 è la decisione da parte della regia di fare una sorpresa a Nino Formicola.

(Continua dopo la foto)

Soltanto dopo l’avvenuto scontro con Jonathan e Francesca (alla quale meccanismo dell'ultima spiaggia le permette di scegliere di rimanere in gioco. Elena invece perde al televoto e deve abbandonare il reality per sempre).Come sapevano che l’attore avrebbe superato indenne il televoto? Quesito, questo, che sta arrovellando la mente di tanti di noi e che non fa altro che gettare ancor di più nella bufera il programma di Magnolia. Nella puntata di ieri c’è stato spazio anche per il vincitore morale dell’edizione 2018, Franco, che è entrato in studio e incalzato da Mara Venier sottolinea che non è stato bene e che per questo ha dovuto abbandonare il gioco. E’ partito poi un video che ricapitola gli ultimi giorni del pugile.





Le discussioni che lo hanno visto protagonista. Tutto è infatti cominciato durante le nomination, quando Franco ha nominato Jonathan. Anche se la discussione più forte è stata con Amaurys. Parte quindi il confronto tra Franco e gli altri naufraghi. Alessia Marcuzzi chiede Jonathan se ha davvero sentito le parole di Franco o se invece è stata Bianca a riferirgliele. Così interviene la Atzei che ammette di non aver voluto creare ulteriori tensioni, ma conferma anche le parole di Franco nei confronti di Elena e Rosa apostrofate come "quelle due...". L'ex pugile si scusa per le parole ma aggiunge: "Però Bianca continuo a pensare che tu sia falsa".

Ti potrebbe interessare: “Put***”. Isola dei Famosi, il raptus choc tenuto nascosto. Non una ma due. Ancora caos sul naufrago che, più di tutti, sta alimentando retroscena e veri misteri. Ora viene tutto a galla