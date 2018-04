L'undicesima puntata dell'Isola dei famosi si apre con il botto: tutti contro tutti. Franco Terlizzi ha lasciato l'Honduras per motivi di salute ma è in studio da Alessia Marcuzzi. E, subito, riprendono le infuocate liti che hanno caratterizzato l'ultima settimana. Si parte dalla lite Terlizzi e Bianca Atzei. Lui le chiede scusa per averle detto che è ''schifosa'' ma le ribadisce che è ''falsa e bugiarda'. In studio si dibatte sulla marea di scuse che investe l'Isola: "Non basta. Non si può fare sempre marcia indietro, tirare il sasso e nascondere la mano". Anche la Atzei è al centro della polemica. A tirarla in ballo, la stessa Alessia: "Non è il caso di demonizzare Franco. Non è l'unico ad aver detto quelle cose, e mi ci metto dentro anch'io. Mara Venier chiede "sincerità": "Io condanno chiunque abbia usato parole di questo tipo. Non è un buon insegnamento, soprattutto per chi guarda". Poi aggiunge: "Non mi sono mai state simpatiche. Ma in questo caso hanno ragione". Elena Morali ha le lacrime agli occhi: "Adesso si scopre che le buone siamo noi". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma per Bianca Atzei non è finita. E così la cantante si scioglie in un mare di lacrime. ''Non riesco più a stare in questa situazione. - ha detto la cantante - Ero venuta per mettermi in gioco, per misurare me stessa ma non in questo senso. Ho sbagliato il luogo, ho sbagliato a venire qui. Non so come fare, mi rendo conto che non sono adatta a questo gioco e mi dispiace'', ha concluso Bianca Atzei in Palapa, poco prima di ricevere una dolce sorpresa da parte del padre. Lo sfogo dell'Atzei non è piaciuto a Mara Venier, che pur volendole bene l'ha sgridata e, senza troppi peli sulla lingua, l'ha bacchettata in diretta tv. (Continua a leggere dopo le foto)

''L'Isola è cosi, è un gioco! Non ci andate se non vi piace!. Basta. A me fa male vederti così Bianca, ma questo è un gioco: si litiga, si sparla, ci si fan le canne'', ha detto l'opinionista tirando in ballo il famoso ''canna-gate'' che ha avuto come protagonisti Eva Henger (in qualità di accusatrice) e Francesco Monte (accusato dall'ex pornostar di aver fumato della marijuana poco prima dell'arrivo a Cayo Cochinos). Poi la zia Mara ha cercato di tirare su il morale di Bianca: ''Li hai fatti fuori tutti Bianca. Siamo all'undicesima puntata e tu stai ancora lì''. Ma a smorzare gli animi ci ha pensato Filippo Nardi. Tirato in ballo dalla naufraga (''Pensavo di piacere a Filippo''), l'ex gieffino l'ha zittita: ''Piantala BiancaIl tuo è un pianto strategico''

