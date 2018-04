L'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi è partita col botto, tra discussioni, retroscena e chiarimenti. Dopo la scelta dei naufraghi di mandare direttamente in finale Amaurys Perez e Francesca Cipriani che si salva dall'eliminazione, la puntata è un concentrato di accuse. I protagonisti sono Alessia Mancini e Jonathan Kashanian che si ritrovano poi in nomination e che se dicono di cotte e di crude. Il naufrago dell'Isola dei famosi, ed ex concorrente del Grande Fratello, ha confessato in diretta che l'ex velina di Striscia la Notizia non è una persona trasparente e che spesso gioca di strategia. Dal canto suo Alessia Mancini ha risposto a tono e ne è nata una vera e propria discussione. Alla fine a vincere lo scontro sembra Alessia. ''Jonathan non mi è mai piaciuto fino in fondo. Ha provato anche con me a ottenere benevolenza. Lui è bravo a far fare agli altri quello che vuole'', attacca Mancini. L'intervento dell'ex gieffino è pesantissimo. "Devo dirvi veramente chi è Alessia Mancini? - ha detto Jonathan - Alessia è quella che in acqua mi ha detto che Simone è lo scemo del villaggio e non troverà mai una donna''. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma la rabbia del naufrago non finisce qui: ''Alessia ha detto che Nadia ha la rabbia delle ex ciccione nei confronti delle magre. E di Marco? (Ferri, figlio dello storico difensore dell'Inter Riccardo Ferri ndr) Ha detto: 'Marco, ti ho detto che sei troppo magro, mica che sei frocio'". A placare gli animi ci pensa la padrona di casa Alessia Marcuzzi, che dopo la furia di Jonathan attacca: ''Sono cose molto brutte, - ha detto - non si tirano fuori se sono chiacchiere tra amici per poi usarle come armi''. La parola passa poi a Nadia Rinaldi, l'attrice si è rimessa in gioco all'Isola dei famosi dopo aver perso settantacinque chili e non ha gradito le parole dette dalla Mancini sul suo conto. (Continua a leggere dopo le foto)

"Sono veramente rattristata, - ha spiegato l'attrice romana - il gioco è bello finché dura e non bisogna andare nel privato. È uscito il peggio del peggio di tutti. Avete fatto un gruppo dove la cacca vi ha ricoperti. Io la rabbia perché sono dimagrita non ce l'ho e chi ha problemi di salute dico di curarsi in ospedale. Io sono portavoce di quelle persone che anche se sono grasse si mettono in gioco. A 50 anni si può sempre ricominciare". Ma non è finita qui. L'attrice, pensando di non essere più ripresa, ha infine sbottato: "Ma andatevene a fare in culo tutti".

