Il suo volto era un riferimento per chi amava la cucina ed era alla ricerca di piatti da preparare in breve tempo senza però per questo dover rinunciare alla fantasia. E che proprio per questo sentirà sicuramente la mancanza del suo sorriso. Proprio in queste ore è infatti arrivata la notizia della scomparsa improvvisa di Monica Brenna, giornalista di Rete 4 e del Gambero Rosso, Originaria di Boves in provincia di Cuneo ma residente da anni a Torino. Una morte arrivata a soli 48 anni e che ha fatto subito il giro dei social. MonnyB, come era nota al grande pubblico, realizzava programmi e format televisivi legati al mondo della cucina. Nel 2010 aveva pubblicato un libro sull'argomento: "La cucina senza tempo (da perdere)". Tra le tante che hanno espresso il proprio cordoglio in rete, l'associazione 'I Mangiatori di Nuvole' che ha deciso di ricordarla con queste parole: "Anche se da lontano, Monny è sempre stata al fianco dei Mangiatori di nuvole. Ha sempre seguito i nostri progetti e ha sempre riso insieme a noi delle piccole disavventure e degli aneddoti che le riportavamo su spettacoli e laboratori teatrali. È stata e continua ad essere la dimostrazione vivente di ciò che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi: che la tenacia, il coraggio, la fiducia in se stessi e i sogni ti possono portare ovunque tu voglia". (Continua a leggere dopo la foto)

"Ci ha dimostrato - si legge ancora nel messaggio - che cosa vuol dire essere una leonessa, e non solo per la sua bella criniera rossa. Ce l'ha dimostrato fino alla fine, stringendo la vita tra i denti per non farsene sfuggire neppure un minuto. Sempre con il pensiero a domani. Anche se non ci sei più hai vinto, Monny. Ti vogliamo bene". Su questa falsariga tanti altri messaggi comparsi in queste ore in rete. Monica è morta a causa di una malattia incurabile, un cancro contro il quale aveva lottato a lungo ma che alla fine non le ha dato purtroppo scampo. La malattia si era manifestata già in passato e inizialmente la donna era sembrata in grado di vincere la propria battaglia. (Continua a leggere dopo le foto)

Soltanto nel maggio 2017 Monica aveva infatti scritto di essere "una donna fortunata" visto che le era stata data una seconda opportunità, con riferimento proprio alla malattia che pareva finalmente sconfitta. Poi l'improvvisa ricaduta. Commovente il ricordo di "Gambero Rosso Channel", celebre canale di cucina del boquet di Sky: "Carissima Monny, 'Semplicemente ciao' da noi tutti di Gambero Rosso Channel. Abbiamo passato anni di belle collaborazioni, ci mancherai", la ricordano, anticipando anche una puntata speciale di uno dei suoi programmi, "Semplicemente Monny B".

