''The show must go on'', ''Lo spettacolo deve andare avanti''. Con queste parole la Rai aveva annunciato la ripresa dell'Eredità, il programma condotto da Fabrizio Frizzi, il volto televisivo scomparso la notte tra il 25 e 26 marzo all'ospedale Sant'Andrea di Roma a causa di un'emorragia cerebrale. La scomparsa del conduttore romani ha inevitabilmente indotto l'azienda a sospendere momentaneamente il programma. Ma dopo la necessaria pausa per il lutto, il quiz del preserale di Rai Uno è tornato da martedì 3 aprile alle 18.45 ad abbracciare il suo pubblico con Carlo Conti nuovamente al comando, proprio come era avvenuto durante la convalescenza di Fabrizio Frizzi nell'ottobre del 2017. ''Un rientro stavolta forzato per Conti'', aveva spiegato Rai 1 in una nota, ''ma anche una staffetta naturale con Fabrizio ('professore e supplente', come amavano scherzare tra loro) e di nuovo un passaggio (ideale, purtroppo) di quelle chiavi dello studio per regalare ai telespettatori ancora dei momenti di serenità e sorrisi''. E così Carlo Conti è tornato in televisione, in quello studio che fino a dieci giorni fa era la 'casa' di Fabrizio Frizzi. (Continua a leggere dopo la foto)

Il conduttore toscano ha ripreso in mano le chiavi dell’Eredità, quelle che si era scambiato pochi mesi fa con il collega Frizzi. È visibilmente emozionato, ma – dice subito – ''lo spettacolo deve continuare''. Le chiavi adesso sono tornate definitivamente a Carlo Conti che, visibilmente commosso, ha salutato il pubblico e ha ricordato l'amico. ''Credetemi, vorrei essere in qualsiasi parte del mondo fuorché in questo studio. Però ci sono. - ha proseguito Conti - Le parole servono a poco, dico solo grazie a questo studio che ha coccolato Fabrizio in questi ultimi giorni. Grazie per averlo supportato in questo periodo. Quindi un grazie va soprattutto a voi'', ha detto rivolgendosi al pubblico in studio e a casa. (Continua a leggere dopo le foto)

Carlo Conti riapre lo studio de #LEredità "chiavi in mano".

Ecco il suo discorso con cui saluta #FabrizioFrizzi. pic.twitter.com/znfLVEzS04 — TV Italiana (@TV_Italiana) 3 aprile 2018

Un lungo applauso, parole davvero sentite e un passaggio di testimone non facile per Conti, anche se all’Eredità è di casa. Il conduttore toscano ha poi ha concluso: ''Lo spettacolo deve continuare, entrino i concorrenti''. Durante la messa in onda tanti sono stati i telespettatori che hanno voluto commentare il rientro in tv del programma di Fabrizio Frizzi. ''Tutto voleva fare Carlo Conti nella vita, tranne che prendere il posto di Fabrizio Frizzi perché strappato troppo presto alla vita #leredità #ForzaCarlo #CiaoFabrizio @rai1''; ''#leredita è la casa di Carlo ma dopo la morte di Fabrizio lii ha un compito molto difficile sarà dura per lui''; ''Se piange Carlo piango anch’io , sappiatelo #leredità'', hanno cinguettato i telespettatori.

