Quindici anni dopo la prima volta Barbara D’Urso è pronta a tornare alla guida del Grande Fratello. Battuta, anzi stracciata, la concorrenza di Belen Rodriguez, Carmelita è pronta a dividersi su tre fronti per la gioia dei fan che se la godranno da colazione a cena. Lei, da parte sua, non nasconde un certo timore per un’avventura che potrebbe dire molto sulla sua carriera. Barbara infatti si troverà tra le mani una vera e propria patata bollente. Se infatti l’edizione vip ha fatto registrare degli ascolti ottimi, l’ultima edizione di quella “nip” aveva rischiato la sospensione anticipata per colpa di un picco negativo imbarazzante. Un problema su cui Barbara sta lavorando, cercando di creare interesse sin da ora con risultati però tutt’altro che positivi. Oggiè tornata negli studi del Grande Fratello a Roma per dirigere i lavori della nuova edizione e quando è entrata nel backstage ha commesso un divertente epic fail.Inquadrando varie foto di repertorio appese sui muri degli uffici, la d’Urso ha scambiato Margherita Zanatta dell’undicesima edizione per Serena Garitta della quarta. (Continua dopo la foto)

Questo è quando ha vinto Sereeenaaa, dice. Peccato che appunto quella ragazza inquadrata sia tutt’altra persona di tutt’altra edizione. L’edizione 2018 intanto è pronta a partire: «Lunedì iniziano le prove e la trasmissione partirà il 17 aprile — spiegava nel corso di un’intervista al Corriere delle Sera—. In effetti credo di essere l’unica conduttrice in onda con tre programmi contemporaneamente. Ho veramente tanta paura oltre che molte cose da fare. Nel mentre, in questo periodo, ho anche doppiato un cane, divertendomi moltissimo, del film Show dogs, che uscirà nei cinema a maggio. Ad ogni modo, ho esitato tanto perché tornare a condurre un programma che all’epoca era stato un grandissimo successo e che mi era spiaciuto molto lasciare.





Dopo 15 anni non era una sfida facile. E’ anzi qualcosa di molto complicato per me. Ma quando mi sono convinta, sono entrata con le mie idee: con tutti gli autori c’è grande sintonia. Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti...». Alla domanda se non sia troppo il tempo trascorso dall’ultima volta, poi risponde così: «Non ci penso, sono sempre proiettata in avanti. Ma quando mi hanno iniziato a parlare di queste proposte, a settembre, mi è come entrata una pulce e sono andata a ripescare in magazzino gli abiti che usavo in quegli anni, riproponendoli poi anche in video...».

